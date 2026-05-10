Днес, неделя, 10 май 2026 г., в десетки държави по света милиони деца прегръщат, обикалят, обаждат се по телефона на майките си. САЩ, Германия, Италия, Гърция, Канада, Япония, Австралия, Турция, Дания, Финландия, Белгия и още около 40 държави официално отбелязват Деня на майката на втората неделя на месец май, показа проверка на Plovdiv24.bg.

В България обаче празникът мина още преди два месеца, на 8 март. И това е една от най-уникалните културни специфики на нашата страна, която ни поставя в малка група държави в света.

Жената, която създаде празника и съжали за това

Историята на съвременния Ден на майката започва с една американка от Западна Вирджиния, Анна Джарвис. На 12-годишна възраст тя слуша молитвата на майка си в неделно училище:

"Надявам се и се моля някой, някога, да основе мемориален Ден на майката, който да я почете за безпрецедентната ѝ служба, която тя дава на човечеството."

Когато майка ѝ умира на 9 май 1905 г. (втора неделя на май), Анна решава да изпълни нейната молитва. На 10 май 1908 г. в малка църква в Графтън, Западна Вирджиния, се провежда първата официална служба за Деня на майката. Анна разпраща 500 бели карамфила (любимото цвете на майка ѝ) на присъстващите.

През 1914 г. президентът Удроу Уилсън подписва прокламация, обявяваща втората неделя на май за национален празник в САЩ. Празникът се разпространява по света за по-малко от десетилетие.

Иронията? Самата Анна Джарвис започва да мрази собствения си празник. Когато вижда как Hallmark Cards, флористите и сладкарите печелят милиони от него, тя се обявява срещу комерсиализацията. Завежда дела, протестира, дори е арестувана за нарушаване на обществения ред. Умира бедна и сама в психиатрично заведение през 1948 г., съжалявайки, че някога е създала празника.

Един или два празника? Разликата с България

В повечето европейски държави Денят на майката (втора неделя на май) и Международният ден на жената (8 март) са два отделни празника с различни корени:

В България все още не е признат 10-ти май за деня на майката. Ние го отбелязваме на 8-ми март и го свързваме най-вече с масово подаряване на цветя на всички жени.

Денят на майката има семейна, лична и духовна основа, благодарност към собствената майка. Денят на жената има политическа основа, борбата за равни права на работничките в началото на XX век, инициирана от германската социалистка Клара Цеткин през 1910 г.

В България, Русия, Румъния, Афганистан, Виетнам и Лаос обаче двата празника се сливат на 8 март. Това е феномен, характерен главно за бившите социалистически държави.

Защо в България е така

В социалистическа България "американските комерсиални" празници не се толерираха. Затова Денят на майката никога не успя да се наложи като отделен празник.

Хронологията е следната: 8 март започва да се отбелязва за първи път през 1911 г. в тесни социалистически кръгове. Първото публично честване е през 1915 г. Като общобългарски празник датата се налага едва след 9 септември 1944 г. А след 1960 г. празникът става 2-в-1, отбелязва се и Денят на жената, и Денят на майката, и Денят на любимата, и Денят на учителката.

Резултатът днес? На 8 март в България цветя получават всички жени, но майките са на особен почит. Деца поднасят букети и ръчно изработени картички, бабите получават специално внимание, а в училищата и детските градини се организират тържества.

Възможен ли е "двоен празник" в България

В последните години все повече млади българи в глобален и социално-мрежов контекст отбелязват и втория Ден на майката, този на втората неделя на май. Това е особено забележимо в семействата, в които единият родител работи в чужбина или децата живеят в други държави, където празникът е официален.

Има и алтернативно християнско предложение, Благовещение (25 март), християнският празник на Дева Мария. Според някои българи това е по-удачната дата за чисто религиозен и духовен Ден на майката, без политическата окраска на 8 март.