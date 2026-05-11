Музикалната легенда Иван Лечев отново заема своя емблематичен червен стол в предстоящия 12-и сезон на "Гласът на България“, за да продължи търсенето на таланти с характер. Музикантът с най-много победи в историята на шоуто у нас се завръща в ролята на треньор, внасяйки своя дългогодишен опит и безпогрешен усет към истинските артисти.

История във формата

От 2017 г. насам Иван Лечев се е утвърдил като ключова фигура в рокендрол идентичността на формата. Със своите три победи в досегашните издания на предаването, той се завръща на сцената, където опитът му ще се срещне с новите поколения изпълнители.

Останалите от журито

Присъствието на Лечев допълва вече обявения състав на треньорите за новия сезон, в който влизат имената на DARA и MEDI. Със своя неподражаем стил и тънко чувство за хумор, легендарният китарист ще се стреми не само да чуе гласовете, но и да разпознае артистите със силно изразен характер зад тях.

Старт на сезона

В сезон 12 битката за най-ярките таланти се очаква да започне с пълна сила, като един от треньорските столове вече е зает от доказан професионалист, носещ тежестта на музикалната традиция в България.