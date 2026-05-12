Тами Майърс от щата Мичиган постигна историческа победа, като успя да промени местното законодателство, след като бе принудена от остарели правила да осинови собствените си биологични близнаци. Борбата на 44-годишната жена започва, когато заради сурогатно майчинство тя е изправена пред реален риск да загуби родителските права над децата си.

Случаят на семейство Майърс се превърна в катализатор за законодателни промени

Пътят на Тами към многодетното семейство е белязан от тежки изпитания. След като посреща първата си дъщеря Корин, през 2025 г. тя е диагностицирана с рак на гърдата. Въпреки че побеждава болестта, здравословните последици я принуждават да потърси помощта на сурогатна майка, за да сбъдне мечтата си за още деца. През 2021 г. се раждат близнаците Еймс и Елисън, но радостта на родителите е помрачена от правен парадокс – законът в Мичиган не признава автоматично биологичните родители в подобни случаи.

Осиновяване на децата

Макар да имат пълната подкрепа на сурогатната майка, Тами и съпругът ѝ Джордан преминават през болезнен процес на осиновяване на собствените си деца, приключил в края на 2022 г.. Веднага след това Тами инициира кампания за промяна на щатското законодателство. Резултатът е приемането на Закона за защита на семейството в Мичиган през пролетта на 2024 г., който вече легализира и регулира сурогатното майчинство и улеснява признаването на родителските права.

Законодателна победа

Днес, три години след началото на своята активистка дейност, Тами Майърс се наслаждава на спокойствието със семейството си. Близнаците вече са на 5 години, а голямата ѝ дъщеря Корин е на 13 и се подготвя за гимназия. След годините, прекарани в битки с болестта и тромавата правна система, майката споделя, че сега цени всеки момент, прекаран с децата си на плажа или в парка, пише Ladyzone.bg.