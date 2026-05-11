Емблематичният остров Свети Стефан на Будванската ривиера в Черна гора ще започне да приема туристи отново от юли 2026 г. след петгодишно прекъсване, породено от спорове за достъпа до крайбрежието. Повторното отваряне стана възможно след постигнато ключово споразумение между черногорското правителство и концесионерите на луксозния комплекс.

История на забраната

Новата договореност регулира дългогодишния конфликт относно правото на местните жители да ползват плажните ивици. Според условията гражданите ще имат свободен достъп до два от трите плажа около острова — Свети Стефан и Кралския плаж, докато плажът "Кралица“ ще остане ексклузивно за гостите на хотелската част. Преди затварянето на комплекса през 2021 г. достъпът до по-голямата част от крайбрежието беше силно ограничен.

Цена на нощувка

Укрепеният остров от XV век, който е свързан със сушата чрез тясна пясъчна ивица, е преминал през значителна трансформация в историята си — от рибарско селище и укрепена крепост до световноизвестен "град-хотел“. Още преди официалния старт на летния сезон на острова, от 22 май врати ще отвори и резиденцията Villa Miločer. Желаещите да се потопят в луксозната атмосфера трябва да предвидят бюджет, започващ от приблизително 1323 паунда на вечер, съобщава Euronews.

Място за знамениности и богаташи

Свети Стефан се утвърждава като символ на черногорския туризъм още по време на социализма, когато жителите му са преместени на континента, за да се превърне мястото в затворен комплекс за знаменитости и политици. Въпреки периода на упадък през 90-те години на миналия век, дестинацията беше възродена през 2007 г. от веригата Aman Resorts, запазвайки репутацията си на една от най-скъпите и недостъпни точки на Адриатическото крайбрежие.