Лятната почивка в Гърция през този сезон ще бъде значително по-скъпа поради рязкото повишение на цените за транспорт и посещение на културни обекти. Основната причина за набъбналия бюджет са самолетните билети, които бележат ръст от 25%, както и поскъпналите входни такси за най-популярните забележителности.

Полет от София до Атина през май, който продължава по-малко от час, вече струва 314 евро в едната посока, ако пътникът носи чекиран багаж до 23 килограма. Тези данни подчертават сериозното поскъпване на въздушния транспорт към южната ни съседка, предава Plovdiv24.bg.

Транспорт и горива

За туристите, които предпочитат личните си автомобили, ситуацията с горивата също остава сложна:

Дизелът в Атина е почти на същата цена като в София, с разлика от едва 1 цент.

При бензина разликата е драстична – в Гърция той е с около 50 цента по-скъп.

Гърция вече е сред 10-те страни в света с най-високи цени на горивата, като по някои острови литър бензин достига 2,60 евро.

Храна и ресторанти

Интересен парадокс се наблюдава при цените на храната, които остават изненадващо достъпни в сравнение с българския пазар. Гирос в питка в престижен квартал на Атина се продава за 3,90 евро, докато в софийския квартал "Люлин“ цената му достига 5,10 евро. Супермаркетите и заведенията в Гърция успяват да задържат нивата на цените си на този етап.

Туристически атракции

Най-сериозен удар по джоба на туристите нанасят билетите за исторически обекти, където увеличението достига 50%. Входът за емблематичния Акропол вече е 30 евро, вместо досегашните 20 евро. За четиричленно семейство посещението на обекта вече възлиза на общо 120 евро.