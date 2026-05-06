Черноморският регион е изправен пред риск от затопляне с до 4°C към 2070 г., което ще доведе до по-чести и разрушителни екстремни метеорологични явления. Според изследване на турски учени от Истанбулския технически университет, повишаването на температурите ще промени драстично климатичната картина в целия басейн.

Проучването, продължило две години, разглежда сценарии при високи нива на въглеродни емисии. Данните от периода 2005–2014 г. са сравнени с прогнози за десетилетието между 2061 и 2070 г., като фокусът попада върху горещите вълни, интензивните валежи и промените в снежната покривка.

Температурите в Черноморския басейн могат да се повишат средно с 2 до 4 градуса през зимата и с около 3 градуса през лятото. Най-сериозно затопляне се очаква в Източен Анадол, където през март максималните стойности потенциално ще скочат с до 7 градуса. Черно море се затопля по-бързо от други водни басейни заради своя полузатворен характер, като темпото достига до 1 градус на десетилетие.

Един от най-тревожните изводи е мащабното удължаване на горещите вълни. Прогнозите сочат, че тяхната продължителност може да нарасне от сегашните 5–10 дни до впечатляващите 50–55 дни в годината. Същевременно снежната покривка през пролетта ще намалее с около 20%, а в районите с голяма надморска височина максималната дебелина на снега може да спадне от 125 на 80 см.

Регионът е застрашен от двоен риск – едновременна поява на суша и наводнения. Летните валежи в района на Мраморно море и западното Черноморие вероятно ще намалеят с над 50%, докато зимните валежи могат да се увеличат с 20%. В Истанбул се очаква драстичен ръст на екстремните дъждове, като максималният дневен валеж може да достигне 437 мм спрямо сегашните 210 мм.

Засилването на тези тенденции се очаква след 40-те години на 21-ви век. Вече е отчетен ръст на летните температури на морската повърхност от 25–26°C до около 29–30°C, което засилва изпарението и насища атмосферата с влага, подготвяйки почвата за по-интензивни бури и валежи, информира БТА.