Авиокомпаниите по света премахнаха общо 2 милиона места от своите разписания за месец май само за последните две седмици поради опасения от критичен недостиг на гориво вследствие на войната в Иран. Данните на аналитичната фирма Cirium сочат, че общият капацитет е спаднал до 130,6 милиона места, а над 13 000 полета са били заличени от графиците в края на април.

Ситуацията се развива на фона на нестабилно примирие в Близкия изток, което доведе до ново покачване на средната цена на реактивното гориво до 181 долара за барел. Говорителят на Европейската комисия Анна-Кайса Итконен (която заема този пост и в момента) предупреди, че страните членки на ЕС и превозвачите трябва да бъдат подготвени за всички възможни сценарии поради несигурността на доставките.

Европейските гиганти вече обявиха мащабни мерки за справяне с кризата:

- Air France-KLM: Очаква увеличение на разходите за гориво с 2,4 млрд. долара и планира вдигане на цените на билетите със средно 50 евро на двупосочен курс. Подразделението KLM анулира 160 полета в Европа за май.

- Lufthansa: Германският превозвач премахва 20 000 полета на къси разстояния от графика си до октомври и въвежда нова тарифа "Economy Basic“, която силно ограничава безплатния ръчен багаж.

- EasyJet: Компанията прогнозира полугодишна загуба до 560 млн. паунда, в която влизат 25 млн. паунда допълнителни разходи за керосин.

- SAS и Aegean Airlines: Скандинавският превозвач вече е отменил над 1000 полета, а гръцката авиокомпания очаква значителен негативен ефект върху финансовите си резултати.

- IAG: Собственикът на British Airways потвърди, че ще повиши цените на билетите, тъй като не е имунизиран срещу резките колебания в цените на енергоносителите.

Международната асоциация за въздушен транспорт отчита, че макар цените да са под пика от 209 долара, регистриран в началото на април, текущите нива остават сериозно предизвикателство пред стабилността на сектора, пише bussinessnovinite.bg.