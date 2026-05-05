Южна Корея официално проучва възможността за присъединяване към новата американска инициатива "Проект Свобода“, целяща да подпомогне преминаването на блокирани кораби през стратегическия Ормузки проток. Инициативата, обявена от президента на САЩ Доналд Тръмп, идва в момент на сериозно напрежение в региона и противоречиви доклади за военни сблъсъци между американски и ирански сили.

Президентската канцелария в Сеул преглежда параметрите на участието си в мисията, за което информира Newsis. Ситуацията се усложнява от твърденията на иранската армия, според които е предотвратено навлизането на американски разрушител в протока. Според Техеран, след "твърдо и бързо предупреждение“, американските и съюзнически плавателни съдове са били принудени да се оттеглят от района, съобщава Би Би Си.

Конфликтът между версиите на двете държави се задълбочава и по отношение на сигурността на корабоплаването. Докато Вашингтон твърди, че два американски кораба успешно са преминали през протока, иранската агенция "Фарс“ съобщава за ударен с две ракети съд поради нарушение на сигурността. Същевременно висш американски служител, цитиран от Axios, отрича информацията за ракетно попадение срещу американски кораб.

Основната цел на "Проект Свобода“ е осигуряването на военен ескорт за танкерите, които са блокирани или застрашени в критичния морски участък. В операцията са ангажирани мащабни ресурси от над 15 000 военнослужещи, флотилия от самолетоносачи, разположена в Арабско море, разрушители и десантни кораби за поддръжка на сигурността.