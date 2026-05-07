Българските власти разбиха тайно производствено съоръжение в София и конфискуваха милиони незаконни хапчета, ампули и инжекционни форми. Мащабната акция е част от международната операция PANGEA XVIII, насочена срещу нелегалното производство и трафика на фалшиви медикаменти по целия свят.

Акцията е проведена със съдействието на държавите от ЕС, Интерпол, Европол и Световната митническа организация, като ГД "Национална полиция" официално съобщи за резултатите на 25 март.

Подробности за акцията

Интерпол поставя софийския случай сред "забележителните примери“ в своя доклад. Бисер Вучков, който заема поста директор на дирекция "Международно сътрудничество" в Министерството на вътрешните работи, подчерта, че България демонстрира решителност в разбиването на престъпни мрежи и защитата на общественото здраве. Според него координираните действия са прекъснали сериозни вериги за незаконно онлайн разпространение.

В глобален мащаб операцията обхвана 90 държави и доведе до следните резултати:

Арестувани са близо 270 заподозрени в трафик на фалшиви лекарства.

Разбити са 66 престъпни групи на всички континенти. Конфискувани са над 6 милиона незаконни препарата на обща стойност 15,5 милиона долара.

Генералният секретар на Интерпол Валдеси Уркиса предупреди, че престъпниците използват вратички в регулациите и онлайн пазарите, за да достигат до хора, търсещи евтино лечение. Той подчерта, че последствията от употребата на тези продукти могат да бъдат фатални. От организацията допълват, че пазарът на нелегални стероиди и пептиди продължава да расте, движен основно от фитнес общностите.