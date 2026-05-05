Румънското правителство падна от власт, след като парламентът прие вота на недоверие срещу премиера Илие Боложан с 281 гласа "за“ при необходим минимум от 233 гласа. Решението идва след разпадане на управляващата коалиция и мащабна парламентарна офанзива срещу икономическата политика на кабинета.

Предложението за сваляне на правителството бе внесено от Социалдемократическата партия (СДП), която доскоро бе част от управлението, съвместно с опозиционния крайнодесен Алианс за обединение на румънците (АУР) и групата "МИР-Румъния на първо място“.

Документът за вота бе озаглавен "Спрете "Плана Боложан“ за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи“ и бе подкрепен с подписите на 254 парламентаристи от общо 646. Основният двигател на политическата криза се оказа СДП – най-голямата формация в досегашната четирипартийна коалиция. Лидерът на Национално-либералната партия (НЛП) Илие Боложан загуби подкрепата им, което доведе до оттегляне на техните министри и загуба на парламентарното мнозинство, пише БТА.

Коалиционният кабинет, съставен от СДП, НЛП, Съюза за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), управляваше страната от края на юни миналата година. С приемането на вота на недоверие Румъния навлиза в нов етап на политическа несигурност.