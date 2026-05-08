Един от най-големите транспортни самолети в света, украинският "Антонов Ан-124 Руслан“, кацна в сряда по обяд на международното летище "Адем Яшари“ в Прищина, предизвиквайки вълна от въпроси заради липсата на официална информация за мисията му. Грамадният самолет, дълъг близо 70 метра и с товароносимост до 150 тона, е бил забелязан от авиационни ентусиасти и фотографи, въпреки че полетът не е бил видим в платформите за онлайн проследяване.

Пристигането на авиационния колос стана повод за множество публикации и въодушевени коментари в социалните мрежи, информира Plovdiv24.bg. Липсата на предварителни данни и фактът, че машината е останала "невидима“ за радарите по време на полета и кацането, засилиха мистерията около случая.

Опитите на местни медии да получат яснота от летищните власти и косовското министерство на отбраната не дадоха резултат. Според авиоентусиасти, машината често се използва за транспортиране на тежко военно оборудване. Появиха се твърдения, че самолетът може да е доставил военна техника от Германия, предназначена за мисията на НАТО в Косово (КейФОР).

В отговор на запитвания германското министерство на външните работи отказа да коментира случая, позовавайки се на принципите си да не дава информация относно военни превози. От КейФОР също не е постъпила официална информация относно целта на посещението и съдържанието на пратката, пренесена от украинския самолет.