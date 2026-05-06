Гръцкият министър на миграцията и убежището Танос Плеврис разпореди проверка на възможността за отнемане на статута на законно пребиваване на чужденци, които са обвинени в престъпления. Мярката ще се прилага в случаи, които властите в страната дефинират като заплаха за обществената безопасност.

Министерството на миграцията подчертава, че това не е извънредно нововъведение, а по-скоро прилагане на установена практика при действия, застрашаващи обществения ред и сигурност.

Наказателните дела срещу чужди граждани в Гърция вече могат да имат не само съдебни, но и сериозни миграционни последици. Процедурата предвижда преглед на правния статут на обвиняемите, отнемане на разрешенията за пребиваване и предприемане на последващи административни мерки.

Окончателното решение за всеки отделен случай ще се взима въз основа на резултатите от проверките, текущото правно състояние на подсъдимите и преценката на компетентните служби. Плеврис, който заема поста на министър на миграцията и убежището, инициира процеса като част от ангажимента за гарантиране на спокойствието в държавата, информира Bulgaria On Air.