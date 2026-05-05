Строителните дейности по пробива под Централна гара Пловдив и модернизацията на железопътния възел в града се движат в график и достигат финалната си фаза. Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Мурад Тюрк инспектира обектите, за да проследи хода на работата по съоръженията и внедряването на новите информационни системи, съобщиха от пресцентъра на министерството за Plovdiv24.bg.

Зам.-министър Тюрк се запозна на място с процеса по бетониране на вътрешните стени на пробива и положената маркировка на бул. "Христо Ботев“ и прилежащото кръгово кръстовище. Паралелно с това в района на гарата напредва изграждането на пасарелките и монтажът на асансьори, които са от решаващо значение за пешеходците.

"Виждам мобилизация и добра организация. Това е проект с огромно значение за Пловдив и региона и е важно той да бъде завършен качествено и навреме“, подчерта Мурад Тюрк по време на проверката. Към момента физическото изпълнение на договора за гара Пловдив и пробива вече е 90%. Висок напредък от 86% е отчетен и при модернизацията на железопътните участъци Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре, като довършителните работи в гарите Скутаре и Тракия продължават.

Проектът "Развитие на железопътен възел Пловдив“ е сред най-мащабните инфраструктурни инвестиции в страната с обща стойност над 124,6 млн. евро без ДДС. Пълното му завършване се очаква до края на септември тази година, като той обхваща цялостно обновяване на железния път, контактната мрежа, сигнализацията и изграждане на нови надлези и пасарелки. Ключовият пробив под гарата ще подобри мобилността и свързаността в Пловдив и региона.