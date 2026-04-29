Пуснахме за движение бул. "Васил Априлов“ в района на кръговото кръстовище до Централна жп гара в Пловдив. Това обяви кметът на Пловдив Костадин Димитров в личния си фейсбук профил, видя Plovdiv24.bg.

"Благодаря на Георги Стаменов за съдействието и при подмяната на комуникациите в съседните улици. Важно е пловдивчани да знаят, че участъкът вече е отворен за движение и трафикът в района е възстановен", коментира още градоначалникът.

Plovdiv24.bg припомня, че проектът за пробива под Централна гара за връзка между бул "Васил Априлов" и ул. "Македония" продължава вече пет години.

Проектът "Развитие на жп възел Пловдив" включва модернизация на железния път, контактната мрежа и системите за сигнализация и телекомуникация в гара Пловдив, както и изграждането на Комуникационно-транспортния пробив под жп ареала на централната гара. Първоначалната обща стойност на обекта бе 89 028 245.95 лв. без ДДС. Сумата бе увеличавана два пъти и с последната актуализация от 11 септември 2025 г. стана 116 572 992.58 лв. без ДДС. Изменението се дължи на необходимостта от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител.

Припомняме, че окончателното завършване на целия проект се очаква да стане в средата на 2026 г. Транспортно-комуникационният пробив под централната гара се изпълнява от "Трейс груп холд".

Преди дни локалите на бул "Васил Априлов" бяха завършени и окончателно асфалтирани заедно с велоалеята и тротоарите. Остават дребни довършителни дейности, които строителят ще отстрани.

За целите на проекта беше направен и ремонт на бетонния мост в частта му над ЖП релсите, като беше повдигнат, така че скоростните влакове да могат да преминават, без да свалят пантографите. Реконструкцията на Бетонния мост започна по настояване на местната общественост. Първоначалната идея беше съоръжението да се премахне, тъй като е ниско и пречи на безпроблемното минаване на електрическите влакове под него. След серия протести, на най-високо ниво беше взето решение мостът да се реконструира и да се вдигне с метър и 40 см.