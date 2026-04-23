Новата велоалея на булевард "Васил Априлов" е некачествена и не отговаря на изискванията. Това твърди в сигнал до медията ни наш читател. Трасето на велоалеята минава пред кино "Гео Милев" покрай западното платно на пробива на "Васил Априлов" в участъка от пресечката с ул. "Филип Македонски" до кръговото кръстовище при бул. "Христо Ботев". Велоалеята е оформена върху плочките с криво измазана боя. На места има несвързаности между двете отсечки откъм ул. "Доктор Никола Ковачев" и откъм кръговото. "Няма тактилни плочки, няма отсичане, на места дори има неравности" - изброява нередностите читателят на Plovdiv24.bg.

Потърсихме за коментар техническия ръководител на обекта инж. Николай Иванов. Той обясни, че по велоалеята има довършителни работи, които предстои да се изпълнят.

Припомняме, че велоалеята е изградена по проекта на НКЖИ за изграждане на комуникационно-транспортен пробив под централната жп гара на Пловдив. Движението по локалите на бул. "Васил Априлов" беше възстановено наскоро, но дейностите в самия тунел продължават. Пробивът е част от големия проект на държавното дружество за модернизация на жп ареал Пловдив, изпълняван от "Трейс груп холд". Срокът за завършване на целия обект е средата на 2026 г.