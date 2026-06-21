Неглижират ли институциите сигналите и оплакванията на гражданите? Този въпрос изкристализира след поредния сигнал от читателка на Plovdiv24.bg, която споделя, че живущите на ул. "Мали Богдан" и бул. "Източен" подават сигнали, извършвани са десетки проверки, издавани са съответните заповеди, но в резултат няма нито едно реално решение, защото институциите в Пловдив прехвърлят отговорността една на друга.

Дамата сподели показателен случай на институционално безсилие и административно бездействие. В продължение на години живущите подават сигнали до Община Пловдив, район "Централен", Общински инспекторат, ОП "Чистота", ОП "Градини и паркове", РЗИ и други институции относно сериозни проблеми, свързани със замърсяване на общински терени, нерегламентирано складиране на вещи, опасни дървета и създаване на рискове за здравето и безопасността на гражданите.

Резултатът от всичко това е впечатляваща единствено по обем документация - десетки писма, становища, проверки, констативни протоколи и предписания. Издавани са заповеди, правени са огледи, водена е продължителна кореспонденция между институциите. Констатирани са нарушения, дадени са срокове за отстраняването им. Единственото, което липсва, е реалното решение на проблема, описва административната джунгла нашата читателка.

Най-фрапиращ е случаят с опасните дървета, за които са издадени съответните административни актове и заповеди. Въпреки това ОП "Градини и паркове" не изпълнява разпоредените мерки. Така издадените заповеди остават само на хартия, а гражданите продължават ежедневно да живеят с риска от инциденти.

Хората задават логичния въпрос: Защо се издават заповеди, ако никой няма намерение да ги изпълнява? Недоумяват, че институциите извършват проверки и установяват нарушения, а след това години наред не могат да наложат изпълнение на собствените си разпореждания. Не разбират как е възможно общински предприятия да не се съобразяват с издадени административни актове, без да има последствия?

"В случая не говорим за еднократен пропуск или административна грешка. Говорим за продължаващ с години проблем, при който гражданите са принудени непрекъснато да подават сигнали за едни и същи нарушения, а институциите периодично констатират едни и същи проблеми, без да ги решават. Създава се усещането, че се работи единствено за създаване на документация, а не за решаване на реалните проблеми на хората", пише читателката и пита:

Защо не се изпълняват издадените заповеди?

Кой носи отговорност за това бездействие?

Колко още сигнали трябва да бъдат подадени, за да бъде решен проблемът?

Защо общинските структури не изпълняват собствените си разпореждания?

Гражданите разполагат с пълната кореспонденция между институциите, официални становища, предписания, констативни протоколи, заповеди и снимков материал, които са готови да предоставят на медията ни. Надяват се случаят не само да получи необходимата публичност, а и да бъде потърсена реална отговорност от лицата и институциите, които години наред не успяват или не желаят да решат проблема.

Всичко, което касае работата на районната администрация, е свършено. Издадени са съответните заповеди и са изпратени към ресорните общински предприятия, които трябва да ги изпълнят - коментира казуса кметът на "Централен" Георги Стаменов.

Предвидено ли е премахване и кастрене на опасни дървета, кога ще се случи, ще се засажда ли нова растителност - това са въпроси към директора на ОП "Градини и паркове" Радина Андреева.