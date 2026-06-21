Неглижират ли институциите сигналите и оплакванията на гражданите? Този въпрос изкристализира след поредния сигнал от читателка на Plovdiv24.bg, която споделя, че живущите на ул. "Мали Богдан" и бул. "Източен" подават сигнали, извършвани са десетки проверки, издавани са съответните заповеди, но в резултат няма нито едно реално решение, защото институциите в Пловдив прехвърлят отговорността една на друга.
Дамата сподели показателен случай на институционално безсилие и административно бездействие. В продължение на години живущите подават сигнали до Община Пловдив, район "Централен", Общински инспекторат, ОП "Чистота", ОП "Градини и паркове", РЗИ и други институции относно сериозни проблеми, свързани със замърсяване на общински терени, нерегламентирано складиране на вещи, опасни дървета и създаване на рискове за здравето и безопасността на гражданите.
Резултатът от всичко това е впечатляваща единствено по обем документация - десетки писма, становища, проверки, констативни протоколи и предписания. Издавани са заповеди, правени са огледи, водена е продължителна кореспонденция между институциите. Констатирани са нарушения, дадени са срокове за отстраняването им. Единственото, което липсва, е реалното решение на проблема, описва административната джунгла нашата читателка.
Най-фрапиращ е случаят с опасните дървета, за които са издадени съответните административни актове и заповеди. Въпреки това ОП "Градини и паркове" не изпълнява разпоредените мерки. Така издадените заповеди остават само на хартия, а гражданите продължават ежедневно да живеят с риска от инциденти.
Хората задават логичния въпрос: Защо се издават заповеди, ако никой няма намерение да ги изпълнява? Недоумяват, че институциите извършват проверки и установяват нарушения, а след това години наред не могат да наложат изпълнение на собствените си разпореждания. Не разбират как е възможно общински предприятия да не се съобразяват с издадени административни актове, без да има последствия?
"В случая не говорим за еднократен пропуск или административна грешка. Говорим за продължаващ с години проблем, при който гражданите са принудени непрекъснато да подават сигнали за едни и същи нарушения, а институциите периодично констатират едни и същи проблеми, без да ги решават. Създава се усещането, че се работи единствено за създаване на документация, а не за решаване на реалните проблеми на хората", пише читателката и пита:
- Защо не се изпълняват издадените заповеди?
- Кой носи отговорност за това бездействие?
- Колко още сигнали трябва да бъдат подадени, за да бъде решен проблемът?
- Защо общинските структури не изпълняват собствените си разпореждания?
Гражданите разполагат с пълната кореспонденция между институциите, официални становища, предписания, констативни протоколи, заповеди и снимков материал, които са готови да предоставят на медията ни. Надяват се случаят не само да получи необходимата публичност, а и да бъде потърсена реална отговорност от лицата и институциите, които години наред не успяват или не желаят да решат проблема.
Предвидено ли е премахване и кастрене на опасни дървета, кога ще се случи, ще се засажда ли нова растителност - това са въпроси към директора на ОП "Градини и паркове" Радина Андреева.