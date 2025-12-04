ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на "Централен": Възмутен съм!
Експерти от администрацията на "Централен" заедно с представители на полицията тази сутрин са били на обекта на ул. "Опълченска" №1, за да връчат разпорежданията. На място не е имало строители, затова заповедите са залепени на видно място.
"По закон е допустим надзид с капандура, но трябва да се спази процедурата и да има съгласуване с НИНКН, което в случая не е направено. Като гражданин съм възмутен от отношението към паметник на културата" - заяви за медията ни кметът на "Централен" Георги Стаменов.
Стаменов обясни, че е получен сигнал за надстрояване на къща на ул. "Опълченска" № 1 и предприели проверка на място. Експертите установили, че се извършват строителни дейности без надлежно строително разрешение. Изготвен е и предстои връчването на констативен протокол за нерегламентирани намеси върху недвижимо културно наследство, несъобразени с вида на паметника. Към момента не е установено дали на обекта е работила строителна фирма или са били наети частни лица.
Законът за устройство на територията допуска надстрояване, но при спазване на последователността в инвестиционния процес. Задължително е да има проекти със съответните изчисления, за да не се допусне нещастен случай, коментира Стаменов. Като добър пример посочи реконструкцията на бившата подстанция на тролеите на ъгъла на улиците "Отец Паисий" и "Ген. Гурко", превърната в красиво здание, запазило духа на отминалите години, но с модерно излъчване. Ремонтът на покрива, надзида и капандурите са извършени по всички правила на закона и са минали през всевъзможни съгласувателни процедури.
Едновременно със заповедите за спиране на конкретното строителство на ул. "Опълченска" №1 Георги Стаменов е разписал докладна до кмета Костадин Димитров и до Общинския съвет с искане за 100 000 лева за премахване на незаконни обекти на територията на "Централен".
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 1 ч. и 11 мин.
0
преди 2 ч. и 30 мин.
0
преди 2 ч. и 56 мин.
+1
