Кметът на "Централен": Възмутен съм!
Автор: Диана Бикова 13:48Коментари (3)4781
© Plovdiv24.bg
Заповеди за спиране на строителство и за премахване на незаконно изграденото в сграда, единичен паметник на културата, са изготвени в район "Централен". Поводът е надстрояване на стара къща в супер центъра на града без съответната документация и разрешителни, предава Plovdiv24.bg.

Експерти от администрацията на "Централен" заедно с представители на полицията тази сутрин са били на обекта на ул. "Опълченска" №1, за да връчат разпорежданията. На място не е имало строители, затова заповедите са залепени на видно място. 

"По закон е допустим надзид с капандура, но трябва да се спази процедурата и да има съгласуване с НИНКН, което в случая не е направено. Като гражданин съм възмутен от отношението към паметник на културата" - заяви за медията ни кметът на "Централен" Георги Стаменов

Стаменов обясни, че е получен сигнал за надстрояване на къща на ул. "Опълченска" № 1 и предприели проверка на място. Експертите установили, че се извършват  строителни дейности без надлежно строително разрешение. Изготвен е и предстои връчването на констативен протокол за нерегламентирани намеси върху недвижимо културно наследство, несъобразени с вида на паметника. Към момента не е установено дали на обекта е работила строителна фирма или са били наети частни лица.

Законът за устройство на територията допуска надстрояване, но при спазване на последователността в инвестиционния процес. Задължително е да има проекти със съответните изчисления, за да не се допусне нещастен случай, коментира Стаменов. Като добър пример посочи реконструкцията на бившата подстанция на тролеите на ъгъла на улиците "Отец Паисий" и "Ген. Гурко", превърната в красиво здание, запазило духа на отминалите години, но с модерно излъчване. Ремонтът на покрива, надзида и капандурите са извършени по всички правила на закона и са минали през всевъзможни съгласувателни процедури.

Едновременно със заповедите за спиране на конкретното строителство на ул. "Опълченска" №1 Георги Стаменов е разписал докладна до кмета Костадин Димитров и до Общинския съвет с искане за 100 000 лева за премахване на незаконни обекти на територията на "Централен".


Още по темата: общо новини по темата: 89
01.02.2025 Жителите на улица в центъра на Пловдив могат да си отдъхнат
29.01.2025 Кметът на "Централен": Не знам каква е логиката на заповедта
29.01.2025 Ограничиха правата на главния архитект на район "Централен"
25.01.2025 Читател: 25 години живея тук и такава простотия не съм виждал
24.11.2024 Опасност в Пловдив! Бетонен блок стърчи поне метър на пътя
10.03.2024 Пускат за експлоатация новоасфалтирана улица в центъра на Пловдив
Даскала1
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 1 ч. и 11 мин.
0
 
 
Нищо няма да направят, само си проветряват устата. Обектът бе еврейски, собствениците са в Израел и се представляваха от пловдивски адвокат. Не знам да има промяна на собственост. Ще скочи ли някой на евреи? Отново разходите ще са за сметка на пловдивчани. Помнете ми думата! А по-вероятно общината да довърши строежа и да го подари на собствениците.
0
 
 
Все не е разбрал, все изненадан, ОСТАВКА неможач! на чифте баня подлеза прилича на тоалетна ве, кога най накрая ще го оправиш, стига градинки и паркинги. Хиляди хора минават на ден от там, тавана падат камъни
+1
 
 
Ние гражданите кмете и дето ви плащаме заплатките сме още възмутени от местната общинска власт. Виж си главното архитектче на Южен как раздава незаконни строителни разрешителни и не само това, ами и после администрацията Ви /Ти/ си затваря очите за по 2-3 етажа отгоре. Направихте града невъзможен за живот от тая брутална корупция и некадърност
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

