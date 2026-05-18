Общинските съветници от групата на "Продължаваме промяната – Демократична България“ Владимир Славенски, Тодор Токов и Веселка Христамян внесоха официално питане до кмета на Пловдив относно съдбата на неработещите автомати за продажба на превозни документи, разположени по спирките на градския транспорт и обществени пространства в града.

Според съветниците автоматите, закупени в рамките на проекта за Интегриран градски транспорт на Пловдив, години наред не изпълняват предназначението си и днес са символ на неуспешно управление и разхищение на публичен ресурс.

Вместо да улесняват гражданите, тези съоръжения се превърнаха в паметник на безхаберието в транспортната политика на Пловдив, посочват в питането си Славенски, Токов и Христамян.

Те припомнят, че проектът за интегриран градски транспорт е реализиран с европейско финансиране на стойност над 44 милиона лева и е трябвало да модернизира системата чрез електронно таксуване, GPS проследяване, информационни табла и автоматизирани системи за продажба на билети и карти.

Въпреки това, по думите им, 11 години след приключването на проекта значителна част от компонентите не функционират ефективно, а билетните автомати никога реално не са заработили.

С питането си общинските съветници изискват информация за:

действащите договори и ангажименти по отношение на автоматите;

броя и местоположението на устройствата;

тяхната счетоводна стойност;

наличието на електрозахранване и извършвани проверки за безопасност;

възможностите за демонтаж, подмяна или модернизация.

Според тях е необходимо Общината да даде ясен отговор дали има план за премахване на нефункциониращите съоръжения, които не само загрозяват градската среда, но могат да представляват и потенциален риск за гражданите.

Пловдив има нужда от работещ и модерен градски транспорт, а не от ръждясали символи на неизпълнени обещания, заявяват още съветниците от ПП-ДБ.