Костадин Димитров е заявил сериозен интерес Пловдив да бъде домакин на Евровизия 2027. Това стана ясно от изявление на министъра на културата Евтим Милошев в предаването "Денят започва“ по БНТ.
По думите на Милошев, още рано сутринта е получил обаждане лично от кмета на Пловдив с въпрос дали вече е взето окончателното решение за мястото на провеждане на конкурса.
С това Пловдив официално се включва в надпреварата за домакинство на най-гледаното музикално телевизионно събитие в Европа. До момента желание да приемат конкурса вече изразиха Варна и Бургас.
Министър Милошев подчерта, че официален домакин на конкурса е Българската национална телевизия, тъй като именно БНТ представлява България в European Broadcasting Union (EBU) - организацията, която организира конкурса "Евровизия“.
"Министерският съвет застава зад участието на България и скоро ще създадем щаб за подготовката на домакинството“, заяви Милошев.
Той допълни, че още същия ден му предстои среща с изпълнителния директор на БНТ Милена Милотинова, на която ще бъдат обсъдени следващите стъпки по евентуалната организация.
Тук може да прочетете анализа на Plovdiv24.bg относно възможността Пловдив да приеме "Евровизия".
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!