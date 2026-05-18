Костадин Димитров е заявил сериозен интерес Пловдив да бъде домакин на Евровизия 2027. Това стана ясно от изявление на министъра на културата Евтим Милошев в предаването "Денят започва“ по БНТ.

По думите на Милошев, още рано сутринта е получил обаждане лично от кмета на Пловдив с въпрос дали вече е взето окончателното решение за мястото на провеждане на конкурса.

Взето ли е вече решението къде да се състои Евровизия 2027, защото моите намерения са сериозни? попитал Костадин Димитров, разкри министърът в телевизионното интервю

С това Пловдив официално се включва в надпреварата за домакинство на най-гледаното музикално телевизионно събитие в Европа. До момента желание да приемат конкурса вече изразиха Варна и Бургас.

Министър Милошев подчерта, че официален домакин на конкурса е Българската национална телевизия, тъй като именно БНТ представлява България в European Broadcasting Union (EBU) - организацията, която организира конкурса "Евровизия“.

"Министерският съвет застава зад участието на България и скоро ще създадем щаб за подготовката на домакинството“, заяви Милошев.

Той допълни, че още същия ден му предстои среща с изпълнителния директор на БНТ Милена Милотинова, на която ще бъдат обсъдени следващите стъпки по евентуалната организация.

