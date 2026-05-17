Пловдив също ще поиска домакинството на музикалния конкурс "Евровизия 2027", научи ексклузивно репортер на Plovdiv24.bg в разговор с кмета на града Костадин Димитров.

Пловдив е българската столица на културата, Пловдив е Европейска столица на Културата 2019, Пловдив има огромен опит в организирането на толкова мащабни културни събития, Пловдив харчи десетки милиони за култура всяка година коментира ексклузивно пред наш репортер кметът Димитров

Действително за културно събитие Пловдив е най-логичният избор за домакин. Града ни получи блестящи оценки да организацията на ЕСК 2019. Кметът коментира и победата на Дара на конкурса снощи.