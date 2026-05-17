Пловдив също ще поиска домакинството на музикалния конкурс "Евровизия 2027", научи ексклузивно репортер на Plovdiv24.bg в разговор с кмета на града Костадин Димитров.
Действително за културно събитие Пловдив е най-логичният избор за домакин. Града ни получи блестящи оценки да организацията на ЕСК 2019. Кметът коментира и победата на Дара на конкурса снощи.
chefito
преди 17 мин.
Кмето е имал мокри сънища пак. Толкова е далече от реалността, че се излага. Две дупки не може да запълни из града, Евровизия. Жалък и безполов продажен неприятеник.
VR27sHK
преди 17 мин.
На Гребната да го направят, там зад въображаемия зоопарк????
Stranger_
преди 17 мин.
Това няма да стане. В София започват строителство на трети терминал, а на летището в Пловдив се изпълняват по три полета седмично. Няма смисъл да се пънем.
bpfc 1912
преди 25 мин.
Къде бе сладури? Вие един събор на лаута не може да направите като хората, Евровизия ще организирате... Къде, в коя зала, как я мислите изобщо? Истината е, че единствено в София може да се слочи нещо такова, с такива мащаби. Колкото и да не ми се иска да го призная, но тук си оставаме едни 10/15 години зад шопите....
Майна Таун
преди 34 мин.
Как бе кмете, то нямаме даже нормално летище
