Община Пловдив дръпна ръчната спирачка на мащабната реформа в модернизацията на Дома за стари хора "Св. Василий Велики“, която трябваше да осигури доставка и монтаж на изцяло ново обзавеждане и високотехнологично оборудване. Проектът, на стойност 811 119 евро с ДДС, предвиждаше всяка от стаите на 192-мата обитатели да получи нови легла, маси и шкафове. Акцентът бе поставен върху комфорта и сигурността – внедряване на системи за повикване, видеонаблюдение, интернет и използване на хипоалергенни материали без остри ръбове.

Жалба в КЗК и обвинения в бездействие

Модернизацията обаче срещна сериозна административна пречка. Фирма "Ванади“ ЕООД подаде официална жалба до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу процедурата. Сигналът бе насочен срещу бездействие от страна на Община Пловдив, което постави под въпрос законосъобразността. Въпреки че нямаше искания за временни мерки, то пропуски спряха финализиране на процедурата.

Решение за прекратяване заради "неотстраними нарушения“

Най-новото развитие е официалното решение на Община Пловдив за прекратяване на процедурата от 8 май. Според документа, подписан от заместник-кмета инж. Хакъ Сакъбов, който е и възложител на поръчката, са установени нарушения, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени първоначалните условия, при които е обявен ЗОП-а. В мотивите се посочва, че са нарушени принципите на равнопоставеност и свободна конкуренция, заложени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), което прави невъзможно продължаването на процедурата в настоящия му вид.

В хода на поръчката са постъпили две искания за разяснения, които са разкрили сериозни пропуски в документацията. Установено е, че техническата спецификация не съдържа конкретни характеристики за артикулите. Липсата на специфични детайли за мебелите и оборудването прави невъзможно подаването на равностойни оферти. В условията на поръчката не е било изяснено къде точно ще бъде поместено доставеното обзавеждане, което е ключово за логистиката и монтажа.

Старият вид на сградата

Тъй като тези нарушения са част от основните параметри на търга, те не могат да бъдат поправени "в движение“, без да се променят условията, при които е обявена процедурата. Това налага прекратяването ѝ.

Какво се случва с мащабния ремонт?

Прекратяването на поръчката за обзавеждане засяга само интериорното оборудване, но не и основния ремонт на сградата. Plovdiv24.bg припомня, че през януари миналата година за изпълнител на строителните дейности бе избрана фирма "Запрянови - 03“ ООД с оферта от над 14,2 млн. лева с ДДС.

Става въпрос за реконструкция на основната 7-етажна сграда, кухненския блок със столовата и двуетажната секция със сутерена, осигуряваща топла връзка между основната сграда и корпуса с медицинския сектор, библиотеката, дневните помещения и вътрешния двор.

В ремонта са включени покривите, топлоизолация, разпределенията по етажите, осигуряване на достъпна среда, благоустрояване на имота, като се изградят нови две рампи на двата входа за посетители и резиденти на сградния фонд, видеонаблюдение и система за повикване във всяко едно помещение.

Собственикът на фирмата строител - Вакрил Запрянов

Места за развлечения и отдих

Проектното решение предвижда и цялостно благоустрояване на имота, изграждане на кътове за отдих и групови занимания, зона за спорт, както и зони за игра на шах и отдих. В непосредствена близост до съществуващата дървена беседка се предвижда изграждане на открита фитнес площадка с рехабилитационни уреди за ползвателите на дома за възрастни, обособяване на зони за рекреация с перголи, кът за игра на петанк с прилежаща нова дървена беседка, изграждане на нова алейна мрежа, реновация на ажурната ограда по имотна граница, санитарна сеч на съществуващата растителност.

Временно в сградата на “Кудоглу"

В момента възрастните хора и персоналът са временно настанени на четвъртия етаж в сградата на бившата белодробна болница “Кудоглу", докато тече пълната реконструкция на базата им.

Въпреки амбициозните планове за външните пространства и новите паркинги, обитателите на дома ще трябва да изчакат нова процедура за избор на доставчик, за да получат обещаното ново обзавеждане в стаите си.