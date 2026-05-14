Особености на договорите с мобилните оператори - така пловдивският адвокат Тодор Кръстев озаглави публикация в личния си фейсбук профил. Plovdvi24.bg я публикува без редакторска намеса:

Предстои ви подновяване на договор с мобилен оператор. Старият е изтекъл и от оператора започват да ви атакуват за нов.

Обикновено първите инвазии започват около 2-3 месеца преди крайния срок. Идеята е на всяка цена при сключването на новия договор да плащате повече, като базисна месечна такса. Обажда се девойка и с тон сякаш чете бюлетин за влаковете на някоя гара, започва да ви обяснява колко сте важен за тях, а и как, само за вас и никой друг, имат преференциално предложение.

Чувствате се поласкани и се заслушвате. И докато дамата чурулика новите бляскави екстри, 90% от които никога няма да ви потрябват, неусетно ви забива пак преференциалната цена, която е с около поне пет евро отгоре.

След като чуете това, вече не се чувствате толкова поласкани. Обикновено отказвате любезно и така разговорът приключва. Втората атака за подновяване на договора е някъде десетина дни преди края на стария.

Общо взето сценарият се повтаря. Тук повечето хора се връзват и подписват по-скъпия нов вариант. Уловката е чисто психологическа и се заключва до тезата:

Абе всички са еднакви, какво да му мисля. Но, да, ама не.

Ако тук проявите характер и откажете, девойката, която ви убеждава, колко сте им важни, със скръбен тон ви съобщата, че по-добро предложение няма да получите. Ако не сте достатъчно изнервени й пожелавате лек ден, а ако сте, нещо друго.

Обаче - о, небеса. Ден-два по-късно, звъни друга девойка, която ви съобщава, че точно днес, ама точно днес, имат нов преференциален пакет, пак само за вас, който съвпада, или почти съвпада със стария договор, та ако желаете, сега е моментът.

Вие, разбира се, пожелавате, първо защото ви трябва активен телефон, но и защото сте се убедили, че търпението ви е победило наглостта.

Но не бързайте, уловките нямат край.

Първо, ще ви зарибят с някакви безплатни приложения, които получавате по договора. Но задължително ги проверете. Повечето от тях са безплатни от 1 до 6 месеца, а след това без предупреждение започват да се тарифират. И бавно и неусетно базисната ви сметка започва да нараства сериозно. Затова ги деактивирайте веднага.

И второ, ако подпишете по електронен път, договорът веднага изчезва, та се обадете и изрично поискайте да ви го изпратят, иначе се разсейват. Така де, имате право да се откажете в 14-дневен срок, а това става само ако имате свой екземпляр.

Това е общо взето. Дано съм бил полезен.