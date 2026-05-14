Сдружение "Бъдеще за село Труд“ изразява своето остро възмущение и тревога след пореден сигнал – този път повода е шокиращ инцидент по маршрутна линия №5, обслужваща Пловдив, с. Труд и с. Строево – линия, по която всеки ден пътуват стотици граждани, ученици и работещи хора. Това съобщиха от сдружението за Plovdiv24.bg.

На 12 май, около 14:30 ч., в претъпкана маршрутка, потеглила от район "Тракия“, непълнолетно момиче припада заради непоносимия задух и липсата на елементарни условия за безопасно пътуване. По информация на свидетели, още преди да напусне града. превозното средство е било препълнено до краен предел.

Още на спирката пред хотел "Тримонциум“ ситуацията вече е била критична – всички прозорци затворени, липса на работещ климатик и десетки пътници, принудени да пътуват в задушаваща жега. Най-фрапиращото в случая е реакцията на шофьора. Вместо незабавно да спре и да окаже помощ, той демонстрира пълно безразличие към случващото се.

Наложило се е ученици и пътници сами да свестяват припадналото момиче, поливайки го с вода, докато превозното средство продължава курса си. Това не е просто "неприятен инцидент“. Това е опасно безхаберие, което поставя човешки живот в риск.

Жителите на Труд не са спирали да подават писмени и устни сигнали за унизителните условия по линия №5 – претъпкани маршрутки, нередовен транспорт, липса на контрол, отказ от издаване на билети и пълно пренебрежение към безопасността на пътниците. Институциите обаче продължават да мълчат. Питаме: Колко още сигнали са нужни? Колко още деца трябва да припаднат? Трябва ли да се стигне до трагедия, за да бъде чут гласът на хората?

От Сдружението настояват за:

- Адекватна реакция на Община "Марица";

- Незабавна проверка от Община Пловдив, ДАИ и фирмата превозвач;

- Установяване и санкциониране на виновните лица;

- Спешни мерки за нормални и безопасни условия на транспорт;

- Завишен контрол върху капацитета и техническото състояние на превозните

средства.

Предисторията

Напомняме, че проблемът с транспорта по това направление не е от вчера. През годините жителите на Труд и региона многократно излизаха на протести и блокираха пътни артерии с настояване за нормален и безопасен обществен транспорт. Преди няколко години беше внесена хилядна подписка от граждани, настояващи за по-надежден транспорт. След това беше организирана и нова подписка, подкрепена от бизнеса в региона, който също сигнализира за сериозните последици от транспортния хаос и липсата на надежден обществен превоз.

Въпреки всички сигнали, протести и граждански действия, проблемите продължават, а рискът за живота и здравето на пътниците става все по-голям. Категорично заявяваме: Отказваме да приемем животът и здравето на децата и гражданите да бъдат поставяни в опасност всеки ден. Ако институциите продължат да бездействат, жителите на Труд и региона са готови отново да излязат на протест и да предприемат ефективни действия в защита на правото си на безопасен и достоен обществен транспорт.