Позиция на Цвета Караянчева:

"Поправките в Закона за автомобилните превози, с които отпадна задължението за ползване на автогари по междуселищните автобусни линии, свързващи общини, чийто административен център е извън тяхната територия, са изцяло в полза на гражданите и по никакъв начин не ощетяват транспортните фирми.

Проблемът касае единствено жителите на общините "Марица" и "Родопи", а промените целят осигуряването на организиран транспорт до административния център Пловдив и съкращаването на разходите на превозвачите.

Промените в Закона бяха направени след дебати, продължили повече от 8 месеца, в които взеха участие областният управител на Пловдив, кметът на града, кметовете на двете засегнати общини, министъра на транспорта и екип от експерти. Законът бе приет на две четения в парламента с мнозинство от 168 народни представители, без нито един глас против или въздържал се.

Поправките категорично не са лобистки и не вредят нито на организацията на движението, нито на данъкоплатците в Пловдив. И да, лобист съм, но само за интересите на хората в 17-те общини на област Пловдив и тяхната по-добра транспортна свързаност.