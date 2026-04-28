Превозвачите, които обслужват автобусните линии от община "Марица" до Пловдив, отказват да пътуват до автогарите "Родопи" и "Юг" заради натоварения трафик особено в час пик. Община "Марица" е изготвила нова транспортна схема и я е пуснала за съгласуване в община "Пловдив". В нея са посочени междинни спирки в разширения център на областния град, които са безболезнени, съобщи за Plovdiv24.bg кметът Димитър Иванов.

Пренасочването на автобусите от околните населени места е заради затварянето на автогара "Север", която от 1 май престава да функционира като такава. Ден по-рано - на 30 април, ще се проведе сесия на пловдивския общински съвет, на която трябва да се разгледа предложение на пловдивският кмет Костадин Димитров за новите маршрути, които са с крайни точки автогарите "Родопи" и "Юг". Идеята на Димитров е различна от тази на Иванов.

Община "Марица" предлага четири междинни спирки в Пловдив - до Международния панаир, на улица "Победа“ и булевард "Дунав“, както и в района на Сточна гара. Предложението е автобусите да оставят пътниците на тези спирки, а след това да се връщат обратно в началното населено място, където да домуват. Междинните спирки са определени по молба на граждани, тъй като от околните селища има много деца, които учат в ПГ по механотехника "Проф. Цв. Лазаров".

Димитър Иванов е поискал среща с пловдивския си колега още преди един месец, но такава не се е провела. Неговата идея е първо да има съгласие и единодушие между кметовете на двете общини след което да внесе предложение за одобрение от областната транспортна комисия.

Очаква се срещата с пловдивския кмет Костадин Димитров да се проведе преди 30-ти април, когато на сесия Пловдивският общински съвет трябва да гласува предложението за закриване на автогара "Север“. В него е записано, че от 1 май 27 междуселищни линии ще влизат в Пловдив, а междуградските автобуси ще спират на автогарите "Юг“ и "Родопи“, като ще преминават през широкия център на града.