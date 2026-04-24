Автогарите "Родопи" и "Юг" ще поемат от 1 май 2026 г. междуградските линии, които досега бяха обслужвани от автогара "Север" поради прекратяване на дейността й. Предложението на кмета Костадин Димитров с новото разпределение на маршрутите на линиите от републиканската, междуобластната и областната транспортна схема ще се гледа на предстоящата сесия. В мотивите се изтъква, че при избора на предложените маршрути е съобразена натовареността на пътната мрежа и наличието на линии на масовия градски транспорт, като е допусната възможност за междинни спирки, информира Plovdiv24.bg.

Автогара "Родопи" става начална/крайна точка за направленията: Пловдив - Казанлък (начална), Пловдив - Тюркмен (начална), Пловдив - Радиново (начална), Пловдив — Сърнегор (начална), Пловдив — Върбен (начална), Пловдив - Зелениково (начална), Пловдив - Розовец (начална), Пловдив - Златосел (начална), Пловдив - Чалъкови (начална), Пловдив - Ръжево (начална), Пловдив - Ръжево Конаре (начална), Пловдив - Чоба (начална), Пловдив - Свежен (начална), Пловдив - Главатар (начална), Пловдив - Раковски (начална), Пловдив - Цалапица (начална) и Пловдив - Царацово (начална).

Тези автобуси ще минават по следния маршрут: бул. "България", мост "Адата", бул. "Шести септември", бул. "Източен", бул. "Санкт Петербург", надлез "Родопи", ул. "Даме Груев", ул. "Македония" и ул. "Димитър Талев" до автогара "Родопи".

Автогара "Юг" поема направленията: Пловдив — Съединение (начална), Пловдив - Съединение през Голям Чардак (начална), Пловдив - Съединение през Царимир (начална), Пловдив - Правище (начална), Пловдив - Драгомир (начална), Пловдив Голям чардак (начална), Пловдив - Ясно поле (начална), Пловдив - Динк (начална), Пловдив - Калековец (начална), Пловдив - Велико Търново (начална), София - Слънчев бряг (междинна), София - Бургас (междинна), Пловдив - Старосел (начална), Пловдив - Старосел през Кръстевич (начална), Пловдив - Мало Крушево (начална), Пловдив - Красновски бани (начална) и Пловдив - Горна Оряховица (начална).

Автобусите по тези маршрути ще се движат през бул. "България", мост "Адата", бул. "Шести септември", бул. "Източен", бул. "Христо Ботев", ул. "Авксентий Велешки" и ул. "Цанко Дюстабанов" до автогара "Юг".

Защо се налагат транспортни промени

В началото на годината стана известно, че собствеността на автогара "Север" е променена и предстои да бъде съборена. Новият собственик - фирма "Пети юли партнърс" ООД, имаше намерение да прекрати дейността от 1 февруари 2026г. Впоследствие срокът беше удължен до 1 май 2026 г. На терена предстои да се реализира жилищно строителство.

