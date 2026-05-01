Призовавам, всички граждани на Пловдив и хората от областта да се включат в мирния протест на 3 май (неделя) от 11:00 часа пред автогара "Север“. Това каза за Plovdiv24.bg Цветан Коцев, председател на БСП – район "Северен“:

"Искаме разумно решение и алтернатива – автогарата да бъде преместена в района на ЖП гара "Филипово". Всеки ден виждаме какво се случва – тежък трафик, постоянни задръствания, хаос по пътищата и мръсен въздух, който всички дишаме.

Ако автобусите започнат да минават през централната част на града, задръстванията ще станат още по-сериозни и ще натоварят допълнително трафика. В същото време голяма част от превозвачите по линиите от областта не желаят да обслужват маршрути извън района на "Северен“, което ще създаде допълнителни затруднения за хората.

Нека защитим учениците от пътуващите населени места, които ежедневно използват тази автогара, както и хората от провинцията, които идват с автобус до болници и различни институции в Пловдив.

Това засяга всички ни – като шофьори, пешеходци, родители и граждани. Време е да се вземат решения в интерес на хората", категоричен бе Коцев.