Темата за бъдещето на автобусните автогари в Пловдив отново предизвика обществен дебат, след като граждани и представители на БСП се събраха на протест пред автогара "Север“, с искане за нейното запазване и намиране на устойчиво решение за транспортната инфраструктура в града, предаде Plovdiv24.bg.

По време на демонстрацията участниците изразиха позиция, че най-работещата алтернатива е автогарата да бъде преместена в района на жп гара "Филипово“, където съществуваща инфраструктура може да бъде адаптирана по-бързо и с по-малко административни и строителни забавяния. Според тях подобно решение би облекчило трафика и би предотвратило дългогодишни транспортни затруднения.

Протестиращите изразиха и опасения, че евентуално пренасочване на автобусни линии към централни части на града, включително района на Централна гара, би довело до допълнително натоварване на уличната мрежа, по-сериозни задръствания и повишено замърсяване на въздуха.

От БСП посочват, че проблемът с автогара "Север“ се развива от месеци, като комуникация между собственика на терена и общината е започнала още през есента на 2025 г. Според тях е имало достатъчно време за подготовка на временно решение, но реакцията е закъсняла, което създава риск от сериозни транспортни затруднения.

Междувременно Общинският съвет в Пловдив прие решение всички автобусни линии да бъдат пренасочени към автогарите "Юг“ и "Родопи“ като част от реорганизация на транспортната схема в града.

Собственикът на автогара "Юг“ Веселин Дошков потвърди, че от 5 май съоръжението няма да функционира. "Да правят каквото искат“, коментира той в отговор на въпрос какво ще последва след спирането на дейността.

По думите му съдебните спорове за собствеността на терена с Община Пловдив продължават. Дошков твърди още, че още през декември с официално писмо е уведомил общината, областната администрация и ДАИ за предстоящото затваряне.

Той посочва, че забавянето в решаването на казуса е резултат и от продължителни инфраструктурни дейности около автогара "Родопи“, включително разкопаване на терена заради строителни дейности по пробива под жп линиите.

"Терен от 4.5 декара беше разкопан, без да получим обезщетение. Сега водим съдебни дела“, заяви Дошков, добавяйки, че съоръжението е било извън експлоатация години наред и не са възстановени настилки, павилиони и осветление.

Той поставя и въпроса за бъдещата роля на автогарите, като отбелязва, че според него законодателни промени вече позволяват междуградските автобуси да спират на различни спирки, което поставя под съмнение традиционния модел на автогарово обслужване.

Ситуацията в Пловдив остава напрегната, а спорът за бъдещото разположение на автобусните терминали продължава да разделя институции, превозвачи и граждани.