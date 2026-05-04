Изправен ли е Пловдив пред сериозен транспортен хаос заради несигурността около функционирането на трите основни автогари в града, което налага спешно търсене на институционални решения за избягване на пълна блокада. Ситуацията се усложни след решение на Общинския съвет за пренасочване на линии, взето без предварителен анализ на трафика и въздействието върху градската инфраструктура.

Проблемът се задълбочи след информация, че автогара "Юг“ също може да преустанови работа, въпреки първоначалните планове за поемане на пътникопотока от автогара "Север“. В извънредна среща между кмета Костадин Димитров и Веселин Дошков се взе решение автогарите да не се затварят.

Общинският съветник Веселина Александрова от ПП-ДБ посочи пред БНТ, че решенията са вземани "адхок“ и предупреди за риск от финансов натиск върху общината чрез искания за компенсации от страна на частните собственици на обектите. Според нея законът позволява алтернативен вариант чрез определяне на автоспирки, ако липсват функциониращи автогари.

Междувременно инж. Гошо Къчков от ГЕРБ уточни, че към момента ситуацията е временно стабилизирана и автогарите "Север“ и "Юг“ продължават работа, но се налага отмяна на предходните решения на съвета. Той подчерта, че изграждането на общинска автогара не е възможно в близко бъдеще, въпреки необходимостта от такава.

Борислав Инчев от "Браво Пловдив“ допълни, че е задължително запазването на съществуващите обекти и намирането на устойчиво решение чрез нова локация в района на жп гара "Филипово“, за да се облекчи трафикът в централните части.

Община Пловдив разполага с няколко месеца за окончателното решаване на проблема с междуградския транспорт.