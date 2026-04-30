Междуградските автобуси се пренасочват от утре, 1 май, към автогарите "Родопи" и "Юг" заради окончателното затваряне на автогара "Север".

На автогара "Родопи" ще спират автобусите от Казанлък, Тюркмен, Сърнегор, Върбен, Зелениково, Златосел, Чалъкови, Ръжево, Ръжево Конаре, Чоба, Свежен, Главатар, Раковски, Цалапица и Царацово.

На автогара "Юг" ще спират автобусите от и за Съединение, Царимир, Правище, Драгомир, Голям Чардак, Старосел, Мало Крушево и Красновските бани.

Пред автогара "Север" на ул. "Победа" ще спират рейсовете по направленията Пловдив - Радиново, Пловдив - Царацово, Пловдив - Ясно поле и Пловдив - Калековец.

Към вътрешността на Пловдив автобусите ще стигат през моста на Адата. Превозните средства ще продължават по надлез "Родопи" за автогара "Родопи". Маршрутът на рейсовете за автогара "Юг" е по бул. "Христо Ботев" и "Авксентий Велешки".