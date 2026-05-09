Община Пловдив ще изгради първия общински хоспис за последващо лечение на хора, прекарали инфаркт и инсулт. Това е заложено в оздравителната програма на д-р Красимир Вальов, новият управител на МБАЛ "Свети Мина", като е съгласувано е с кмета на град Пловдив Костадин Димитров", съобщи за Plovdiv24.bg директорът на дирекция "Здравеопазване" в община Пловдив Лилия Недева.

Тя обясни, че общата визия е на мястото на акушеро-гинекологичното отделение, което сега е в друга сграда на ул. "Весела", да се направи общински хоспис за долекуване на инфарктно-инсултно болни, които са парализирани, с тежки невралгии и имат нужда от палиативна грижа.

"Имаме визия вътре, на първия етаж, да се обособи старчески дом с хора, които имат някакви заболявания, тъй като в старческите домове се приемат сравнително здрави възрастни хора. А пък тези, които имат определени диагнози и им се налага допълнително лечение или някакъв постоянен медицински надзор, не могат да бъдат приети в старческите домове. Това е крещяща нужда както за област Пловдив, град Пловдив, така и за цяла България. Виждате какво се случва с тези частни домове, които се разкриват. Там биват приемани точно такива хора. Тази услуга от години е належаща, защото населението на България е застаряващо", добави Недева.

По думите й АГ отделението на ул. "Весела" към момента не работи ефективно. Било му е дадено 3-4 месеца време, за да вдигне оборота, да заработи в пълен капацитет, но то е на загуба.

"Не могат дори да заработят собствените заплати на персонала. За 10 раждания на месец няма нужда да стои цяла сграда, която да е АГ отделение. Важно е да се каже, че гинекологичното отделение реално ще се запази, но ще бъде преместено в сградата на болницата, на ул."Иван Вазов". Това се прави с цел както да се запазят лекарите гинеколози, които са наети към момента, така и за да се запази нивото на болницата като многопрофилна, да не става специализирана", обясни още Лилия Недева.

В хосписа ще работи най-вече медицински персонал, ще се запазят медицинските сестри, тези, които искат да останат да работят там

"Съответно пък, с един хоспис ни се отваря леко вратата и към малко по-разширен, не специализиран медицински персонал. Това са болногледачи, хора, които не са точно медицински сестри. Така че имаме възможности".

Каква такса ще плащат хората, които ще ползват хосписа предстои тепърва да се изчислява. Чак след това те ще се обявят.

"Всички знаем каква е таксата за частните хосписи, тя е над 1000 евро. Ние ще гледаме да е далеч по-поносима", каза Недева.

Предвижда се там да има и определен брой легла за социално слаби пациенти, така че да се отговори на нуждите на общината и на областта за този вид услуга.

Засега все още е въпрос на още финансов анализ и изчисления. Важно е структурата да може да се запази и в бъдеще, да може на работещите там да им се изплащат регулярно заплати, да не се генерират постоянни загуби от АГ-то и това да е лечебно заведение тип "хоспис".

След като на предходна общинска сесия миналата година се взе решение да се изтегли кредит от Българската банка за развитие, сега предстои да се внесе в Общинския съвет предложение средствата да бъдат използвани не за ремонт на АГ отделението, а за ремонт и преструктуриране на АГ-то в хоспис. Съответно трябва да се види точно колко ще са средствата, които ще са необходими и тогава да се пристъпи към усвояване на инвестиционния кредит.

"Тоест, нуждата от този хоспис е изключително голяма. Аз постоянно имам запитвания от много хора, които са нуждаещи се от ежедневна грижа, от медицински персонал или просто болногледач и не се намира място, където да бъдат настанени", добави шефката на общинското здравеопазване.

Няма да се ограничават хората от региона да кандидатстват за прием в хосписа, защото това ще бъде дискриминация.

Според Недева, в един момент проблемът може да бъде, че няма места

"Капацитетът много бързо ще се запълни и няма да можем да отговорим на нуждите на хората. Но имаме и по-нататъшни планове да се разкриват и други хосписи".

Финансирането вече е осигурено. Инвестиционният кредит от 4 милиона лева е на стендбай. Една част от него е за купуване на апаратура за МБАЛ "Свети Мина", за няколко от отделенията, и една голяма част за АГ- отделението - около 2.200 милиона лева. Предвидени бяха и някои ремонти.

"Надяваме се на Общинския съвет да ни подкрепят, когато вкарваме предложението за това наше начинание", сподели Лилия Недева.