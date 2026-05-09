Декларация на градското ръководство на ДСБ Пловдив:
Скъпи пловдивчани, честит Ден на Европа – деня на мира, свободата и обединението на европейските народи. Това е дата, символизираща победата на демокрацията над тоталитаризма и утвърждаването на ценности като човешко достойнство, върховенство на закона, свобода на словото и правото на народите сами да определят своето бъдеще. За България европейският път е цивилизационен избор и гаранция за независимост, сигурност и развитие.
Днешното посещение на руския посланик в България Елеонора Митрофанова пред Монумента на Окупационната Червена Армия - "Альоша“ в Пловдив е не просто дипломатически акт или историческо възпоменание. То е поредна демонстрация на опита на съвременна Русия да използва съветските паметници като инструмент на политическо влияние, пропаганда и хибридно въздействие върху българското общество.
На 9 май Кремъл не отбелязва просто края на Втората световна война. Режимът в Москва използва този ден като средство за легитимиране на собствената си агресивна външна политика, за оправдание на войната срещу Украйна и за поддържане на мрежи от влияние в държави от Източна Европа, включително и в България.
Нека ясно напомним един исторически факт – България е сред държавите, признати за загубили войната, именно с участието и гласа на СССР. Да се чества безкритично т.нар. "Ден на победата“ означава да се игнорира националният интерес и историческата истина. Това не е ден на българска победа. Това е дата, след която България попада в сферата на съветския тоталитарен контрол за десетилетия напред.
Руската федерация официално определи България като "вражеска държава“. В същото време сме обект на постоянни пропагандни кампании, дезинформация и хибридни форми на агресия, чиято цел е да разделят обществото, да отслабят европейската ориентация на страната ни и да подкопаят доверието в демократичните институции.
Именно затова смятаме, че темата за паметника "Альоша“ не е въпрос единствено на история или градска среда. Това е въпрос на национално достойнство, на демократична памет и на способността на България да се освободи от символите на чуждо имперско влияние.
Още в началото на 2024 година ДСБ – Пловдив предложи паметникът на съветската армия да бъде преместен от централното си място над града. Днешното присъствие на руския посланик в Пловдив е поредното доказателство, че този монумент продължава да бъде използван като политически актив на руската пропаганда.
Ние не призоваваме към заличаване на историята. Напротив – историята трябва да бъде познавана в нейната цялост, с всички последици от съветската окупация, репресиите на комунистическия режим и загубените десетилетия за България. Но демократична европейска България няма задължение да поддържа в центъра на своите градове символи на тоталитарна и чужда имперска власт. Пловдив е древен европейски град, а не сцена за геополитическите внушения на Кремъл.
ДСБ – Пловдив ще продължи последователно да защитава българския национален интерес, европейския път на страната и необходимостта България да бъде свободна от зависимостите и влиянието на съвременна Русия.
Plovdiv24.bg припомня как протича днешният 9 май в Пловдив
С песента "Священная война" и с български и руски знамена бе посрещната при паметника на Александър II под Альоша в Пловдив Елеонора Митрофанова, посланик на Руската Федерация.
Тя е в града под тепетата, за да участва в отбелязването на 81 години от Победата над нацизма и края на най-разрушителната война в историята на човечеството, съобщиха от Почетното консулство на Руската федерация в Пловдив.
Сергей Пройчев
преди 16 мин.
Пълна пародия на парада в масква.Никоя от българските подлоги не е отишла в масква на парада.Путито вече никой не го бръсне явно усещат че краят му е близо
Майна Таун
преди 46 мин.
ППДБ откриха първия в света пе*офилски паметник в Петрохан в цветовете на дъгата
канара от изгрев бойс
преди 1 ч. и 5 мин.
Днес не е обикновен ден. Днес е ден на победата над хитлерова Германия и фашизма на Мусолини. Днес светът притихва, отдавайки своята почит към загиналите в най-страшната война, която светът познава. Война, която остави отворена рана в душата на човечеството. Нека сведем глави. Минута мълчание, смирение и благодарност към всички насилствено отнети, погубени, осакатени човешки животи... Преди 81г. светът се обедини в своята радост – без предразсъдъци, без пропаганда, без разделение, без никаква друга мисъл, освен една – „Войната свърши!“ И с неописуема радост, протегна ръце в една прегръдка – повтаряйки през сълзи – „Войната свърши! Войната свърши!“ Нека в този ден запазим поне част от своето човешко достойнство, като пренебрегнем дребните сметчици. Да се издигнем над вечното съобразяване с това, ако кажем истината какво ще изгубим? Минута мълчание пред Армията дала най-много жертви и най-голям принос за Победата! Вечна слава и поклон пред храбростта и жертвоготовността на съветските войни. Поклон пред загиналите от съюзническите армии във войната от Китай, САЩ, Филипините, Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, Канада, Холандия… Поклон пред храбростта на българските войни и цивилни загинали в борбата срещу фашизма. Поклон пред жертвите в Бухенвалд, Аушвиц,… Хирошима и Нагазки и още, и още, и още… Днес празнуваме и деня на Европа. Но не на Европа, която се въоръжава. Не на Европа, която подготвя армии, забравила сълзите от радост при обявяването на края на войната. Не на Европа на различните скорости, на омразата и разделението на народите, подкрепяща и стимулираща войните... Днес празнуваме деня на една друга Европа – мечтана, желана, неосъществена. Днес празнуваме илюзия – Обединена Европа. Поклон пред всички жертви на човешкото безумие…
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!