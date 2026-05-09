С песента "Священная война" и с български и руски знамена бе посрещната при паметника на Александър II под Альоша в Пловдив Елеонора Митрофанова, посланик на Руската Федерация, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Тя е в града под тепетата, за да участва в отбелязването на 81 години от Победата над нацизма и края на най-разрушителната война в историята на човечеството, съобщиха от Почетното консулство на Руската федерация в Пловдив. И добавиха:

Ден, в който паметта за милиони жертви и героизмът на цели поколения се събират в една дума – Победа. Победа, постигната с безпримерна саможертва, кураж и обща воля за свобода, мир и човешко достойнство срещу мрака на войната и човеконенавистната идеология.

Програмата включва:

11:30 ч. – Централен траурен парк, Руско гробище - Панихида и полагане на венци и цветя в памет на загиналите воини.

13:30 ч. – Паметник "Альоша“, хълм Бунарджика - Тържествено поклонение и церемония по поднасяне на венци и цветя.

В церемониите участват представители на Посолството на Руската Федерация в София, водени от Нейно Превъзходителство Елеонора Митрофанова, посланик на Руската Федерация, както и обществени организации и граждани от Пловдив и региона.

В рамките на церемонията тържествени слова ще произнесат:

• доц. д-р Петър Ненков, военен историк

• проф. д-р Иво Христов

• Н. Пр. Елеонора Митрофанова

Тържественото отбелязване на 9 май е под патронажа на почетния консул Георги Гергов. Водещ на събитието е известният пловдивски маестро на художественото слово Христо Христов.

Нека бъдем заедно – в името на паметта, в името на мира! Нека засвидетелстваме своята признателност и преклонение пред героите. Защото свободата никога не е даденост – тя е завещание.