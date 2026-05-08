Журналистът, продуцент и автор Георги Тошев представя новия си документален филм "Преди изгрева“ – въздействащ 55-минутен разказ за живота, духовния път и философията на Свами Тиртха, познат на българската публика и като автор на "Черната книга“.

Лентата проследява необикновената житейска трансформация на духовния учител – от академичната среда в Унгария до избора му да се посвети на духовна практика, бхакти йога и преподаване. Това е история за човек, който напуска сигурността на университетската кариера по време на зрелия социализъм, воден от убеждението, че истинското познание съществува отвъд идеологическите и социалните рамки.

Още като млад Свами Тиртха търси разбиране за света не само чрез рационалното знание, но и чрез дълбоко вътрешно преживяване на реалността. Постепенно този стремеж го отвежда към аскетичен начин на живот и духовна практика. Така се оформя неговият път като учител, който споделя знание не чрез догма, а чрез личен пример, диалог и присъствие.

Неговото учение, основано на принципите на бхакти йога, достига до хора от различни държави и култури, които откриват в него тих, но силно въздействащ духовен водач.

Свами Тиртха е роден през 1959 г. Завършва Колеж по външна търговия, където изучава английски, руски, японски и санскрит. В продължение на 15 години изнася лекции по индология и санскрит в университета в град Печ, Унгария. През 1996 г. основава Ведическо училище "Изгрев“, посветено на изучаването на ведическата култура. Той е и дългогодишен главен редактор на духовното списание "Раковина“, издавано повече от три десетилетия. Автор е на редица книги, сред които "Оста на живота“ и "Черната книга – медитации за всеки ден“. Активно работи с Фондация "Калпатару“ за популяризиране на ведическото знание.

"Преди изгрева“ е създаден от силен творчески екип. Сценарист е Георги Тошев, режисьор – Ема Константинова, оператор – Стефан Н. Щерев, а продуцент е Фондация "Калпатару“. Филмът надхвърля рамките на традиционния биографичен портрет и се превръща в медитативно кинопреживяване, което поставя зрителя в пространството на въпросите, а не на готовите отговори.

Лентата не представя живота като завършена история, а като процес на непрекъснато вътрешно пробуждане – онзи почти неуловим момент, в който човек започва да чува себе си по-ясно от шума на света.

Прожекции

18 май, 18:30 ч. – кино Кино Лъки, Пловдив

19 май, 18:00 ч. – кино Кино Одеон, София

20 май, 18:00 ч. – кино Кино Одеон, София

След прожекциите зрителите ще имат възможност за специална среща и разговор с Георги Тошев и Свами Тиртха – възможност да се докоснат не само до героя на филма, но и до живия човек зад духовното учение.

"Преди изгрева“ е покана към зрителя да се вгледа навътре, да постави под въпрос очевидното и да си позволи най-важното – да потърси собствената си светлина.