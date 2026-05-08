Пловдивчанка с почетна грамота от полицията за благородна постъпка. Директорът на ОДМВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов връчи днес отличието на Валентина Вапцарова в израз на признателност за нейната гражданската доблест, честност и благородство.

На 22 април тази година при преминаване покрай заведение на бул. "Шести септември“ жената забелязала паднал на земята портфейл и без да се колебае, го занесла в сградата на Второ РУ.

От полицейските служители било описано съдържанието - документ за временно пребиваване на чужденец, две банкови карти и сумата от над 1000 евро.

При създадената организация още същия ден собственикът бил установен и поканен в полицията, за да си получи всички загубени пари и документи, съобщиха от пресцентъра на полицията в града под тепетата.