Посланикът на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова използва паметника на Альоша в Пловдив като пример за това, което нарече "борба срещу руските и съветските символи“ в Европа. В интервю за предаването Контра по Евроком дипломатът заяви, че паметникът е обект на "редовно оскверняване“, като постави случая в по-широкия контекст на твърденията си за "русофобия“ и "пренаписване на историята“ в държавите от Източна Европа.

Защо Альоша е важен за Москва? Паметниците от съветската епоха не са просто архитектурни обекти; те са маркери на влияние. Докато те стоят непокътнати в центровете на големите градове, Русия поддържа тезата, че Източна Европа е "длъжна“ на СССР, което легитимира съвременните претенции за влияние в региона.

Дебатът за Альоша се води публично, навсякъде в Пловдив. Има както защитници на паметника, така и негови противници.

Има фундаментално разделение в българското възприятие за 1944 г. Според едната гледанта точка паметникът е символ на победата над нацистка Германия и благодарност към воините, дали живота си за освобождението на Европа. Според другата гледна точка паметникът е символ на окупацията на България от страна на СССР, довела до налагането на тоталитарен режим и ликвидирането на демократичните институции.

Митрофанова отново използва добре познатите тези на Кремъл, за да представи Европа като жертва на "русофобия“, а Русия - като несправедливо демонизирана държава. ТЯ говори за "пренаписване на историята“, но не коментира факта, че самата руска държава системно използва пропаганда, исторически ревизионизъм и дезинформационни кампании.

Тя представя Европа като пространство, в което няма място за различно мнение, но в същото време избягва темата за състоянието на свободата на словото в самата Русия, където независими медии бяха закрити, журналисти и опозиционни фигури бяха обявявани за "чуждестранни агенти“, а критиката срещу войната може да доведе до наказателно преследване.