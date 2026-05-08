Необичайна и вдъхновяваща проява на самоинициатива бе заснета на едно от най-натоварените кръстовища в Пловдив - това при Сточна гара. В момент на задръстване и объркване сред шофьорите, моторист пое нещата в свои ръце, за да осигури преминаването на линейка, бързаща за адрес със специален режим на движение.

На видеото се вижда как при вида на светлинните и звукови сигнали, голяма част от водачите остават в изчакване, несигурни как да освободят платното в натоварения трафик. В този критичен момент, мъж с мотоциклет слезе от машината си и с енергични жестове започна да насочва автомобилите, буквално "отпушвайки" пътя на спешния екип.

"Българите сме изобретателни хора и винаги намираме решение, дори когато ситуацията изглежда безнадеждна," коментират очевидци на случилото се.

Тази проява на солидарност и "нетрадиционно“ поведение за пореден път доказва, че човечността на пътя е по-силна от всеки правилник. Въпреки че не е професионален регулировчик, пловдивският моторист получи стотици виртуални аплодисменти за своята съобразителност и смелост.

Припомняме, че когато линейка се движи в специален режим на движение, винаги се изтегляйте в най-дясната възможна част на платното. Линейката може да преминава при червен сигнал на светофара или да извършва маневри, забранени за другите, при условие че не застрашава безопасността