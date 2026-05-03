Алеята на свободата в местността Оборище край Панагюрище е възстановена с дарения от над 2 млн. евро. Събитието е по повод 150 години от Априлското въстание. Изцяло обновената алея беше официално открита днес. Напълно ремонтираният път от изхода на Панагюрище до подножието на паметника на априлци в историческата местност "Оборище" е с дължина 7 километра и е възстановен по инициатива и с дарения на стойност над 2 милиона евро от "Асарел-Медет" АД. Поводът е 150-годишнината от избухването на Априлското въстание.

На откриването присъстваха народни представители, кметът на Панагюрище Желязко Гагов, председателят на Общинския съвет – Панагюрище Иван Лалов, областният управител на Пазарджик Любомир Гечев, общински съветници, представители на ръководството на "Асарел-Медет" АД.

Първоначално алеята е изградена през 1976 г. Тя свързва Панагюрище с историческата местност "Оборище", като започва с асфалтова алея от края на града, преминава в горска екопътека и продължава с паметна историческа пътека, която води посетителите до паметника на Първото българско велико народно събрание.

"Мястото е свещено, събрало преди 150 години цвета на региона, смелостта и решимостта на нашите прадеди, които са заявили искреното си желание да бъдат свободни и да не бъдат на колене. Почитта към паметта на тези хора ни сближава и така трябва да бъде", заяви кметът на Панагюрище Желязко Гагов и връчи благодарствен плакет на Димитър Цоцорков като представител на ръководния екип на "Асарел-Медет" АД.

Гагов определи компанията като фирма, водена от родолюбиви лидери, и допълни, че преди 50 години алеята е създадена от младежка бригада под ръководството на проф. д-р Лъчезар Цоцорков.

""Асарел-Медет" АД и всички ние имаме дълг към нашите прадеди, защото те са правили велики неща. Българите трябва да мечтаем по-смело, защото по никакъв начин не сме по-назад от нашите европейски и световни партньори. Ще продължим фирмената си традиция да даряваме за развитието на Панагюрище и България. Това е пример за нашите деца, за да продължават историческия дух и искрата на родолюбието. Този юбилеен проект беше наш дълг към съвремието ни. Той е най-големият в Четвърти революционен окръг, реализиран в чест на 150 години от Априлското въстание. Вдъхновен е от нашата почит", каза инж. Николай Пелтеков, изпълнителен директор на "Асарел-Медет" АД.