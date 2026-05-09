В социалните мрежи се появи тревожно публикувано предупреждение от пловдивчанка относно мъж, който в продължение на дни е тормозел жени и момичета в района на Централната железопътна гара в Пловдив. Според описанието, мъжът, на около 50 до 55 години, е отправял сексуални и вулгарни реплики към минаващи жени, разглеждал ги е настойчиво и се е държал по начин, който поставя в риск безопасността на гражданите в района, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Постът, публикуван като гражданско предупреждение, привлече вниманието на много пловдивчани и за кратко време бе споделен многократно. Скоро след това друг потребител съобщи, че след подаден от него сигнал, мъжът е бил прибран с линейка, според информацията, най-вероятно в психиатрично заведение за преглед.
Какво е описала жената
В публикацията си, изпратена до съгражданите си с цел предупреждение, авторката описва три отделни случая, на които е била свидетел:
- Първият инцидент — заедно с приятелка, мъжът им е отправил вулгарна реплика със сексуално съдържание, изразявайки сексуални намерения към двете млади жени.
- Вторият инцидент — мъжът е повтарял неприятни сексуални реплики и към майката на авторката, насочвайки се към интимни части на тялото ѝ.
- Трети, повтарящ се модел — според авторката, когато мъжът "хареса" жена или момиче, върви покрай нея, оглежда я внимателно и се опипва в нейно присъствие.
Описанието е достатъчно детайлно, за да помогне на други граждани да разпознаят мъжа и да се пазят, особено ако пътуват сами в района на гарата.
Граждански сигнал и реакция
Не след дълго, след първоначалното предупреждение, друг пловдивчанин в същата социална мрежа съобщи, че е подал сигнал до съответните органи. Според информацията му, мъжът е бил откаран с линейка, най-вероятно в психиатрично заведение за преглед и оценка.
Този развой показва значението на гражданските сигнали в подобни случаи. Бързата реакция на хора, които пускат публикации в социалните мрежи и подават официални сигнали, може да доведе до конкретни действия от страна на органите на реда и здравните служби.
Какво да направите при подобен случай
При среща с лице, което проявява агресивно сексуално поведение в публично пространство, експертите препоръчват:
- Обадете се на тел. 112 — особено ако се чувствате в реална опасност
- Посетете най-близкото районно полицейско управление за подаване на писмен сигнал
- Не се опитвайте сами да заснемате или да противодействате — приоритет е вашата безопасност
- Споделете с близък човек или с приятели, за да не бъдете сами в района
- Информирайте гражданите в социалните мрежи с необходимото внимание — предупреждения, не за публично порицание
- Запомнете описанието на лицето — приблизителна възраст, дрехи, физически особености — това помага на органите при разследване
