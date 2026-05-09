В социалните мрежи се появи тревожно публикувано предупреждение от пловдивчанка относно мъж, който в продължение на дни е тормозел жени и момичета в района на Централната железопътна гара в Пловдив. Според описанието, мъжът, на около 50 до 55 години, е отправял сексуални и вулгарни реплики към минаващи жени, разглеждал ги е настойчиво и се е държал по начин, който поставя в риск безопасността на гражданите в района, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Постът, публикуван като гражданско предупреждение, привлече вниманието на много пловдивчани и за кратко време бе споделен многократно. Скоро след това друг потребител съобщи, че след подаден от него сигнал, мъжът е бил прибран с линейка, според информацията, най-вероятно в психиатрично заведение за преглед.

Какво е описала жената

В публикацията си, изпратена до съгражданите си с цел предупреждение, авторката описва три отделни случая, на които е била свидетел:

Първият инцидент — заедно с приятелка, мъжът им е отправил вулгарна реплика със сексуално съдържание, изразявайки сексуални намерения към двете млади жени.

Вторият инцидент — мъжът е повтарял неприятни сексуални реплики и към майката на авторката, насочвайки се към интимни части на тялото ѝ.

Трети, повтарящ се модел — според авторката, когато мъжът "хареса" жена или момиче, върви покрай нея, оглежда я внимателно и се опипва в нейно присъствие.

Описанието е достатъчно детайлно, за да помогне на други граждани да разпознаят мъжа и да се пазят, особено ако пътуват сами в района на гарата.

Граждански сигнал и реакция

Не след дълго, след първоначалното предупреждение, друг пловдивчанин в същата социална мрежа съобщи, че е подал сигнал до съответните органи. Според информацията му, мъжът е бил откаран с линейка, най-вероятно в психиатрично заведение за преглед и оценка.

Този развой показва значението на гражданските сигнали в подобни случаи. Бързата реакция на хора, които пускат публикации в социалните мрежи и подават официални сигнали, може да доведе до конкретни действия от страна на органите на реда и здравните служби.

Какво да направите при подобен случай

При среща с лице, което проявява агресивно сексуално поведение в публично пространство, експертите препоръчват:

Обадете се на тел. 112 — особено ако се чувствате в реална опасност

Посетете най-близкото районно полицейско управление за подаване на писмен сигнал

Не се опитвайте сами да заснемате или да противодействате — приоритет е вашата безопасност

Споделете с близък човек или с приятели, за да не бъдете сами в района

Информирайте гражданите в социалните мрежи с необходимото внимание — предупреждения, не за публично порицание

Запомнете описанието на лицето — приблизителна възраст, дрехи, физически особености — това помага на органите при разследване

Сигнализирайте в редакцията на Plovdiv24.bg от ТУК!

Ако сте жертва на сексуален тормоз или насилие, в България работи Националната телефонна линия за деца 116 111 (за непълнолетни) и Алианс за защита от насилие 02/981-76-86 за пълнолетни жертви на сексуални престъпления.