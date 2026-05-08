Родолюбиви българи в Пловдив отбелязаха 150 години от гибелта на Васил Петлешков е един от най-смелите синове на България, символ на чест, саможертва и непреклонност.

Събитието се се състоя днес, 8 май, пред паметника му в Цар-Симеоновата градина в Пловдив.

Роден в Брацигово, той се посвещава на революционната дейност и създаването на таен революционен комитет. Активно подготвя въстанието, набавя оръжие и организира местните въстаници.

На 21 април 1876 г. обявява Априлското въстание в Брацигово. Въпреки героичната съпротива, градът е обсаден и на 5 май е принуден да се предаде. Васил Петлешков е заловен и подложен на жестоки мъчения, но не издава никого. Умира на 8 май 1876 г., непоколебим в предаността си към делото. Остава завинаги запомнен с думите си "Сам съм, други няма!".

Васил Петлешков остава в българската история като един от светлите образи на Априлското въстание. Той е пример за човек, поставил свободата на отечеството над собствения си живот.

Неговият завет е ясен и непреходен: свободата не е даденост, а дълг; България се пази с памет, единство и готовност за саможертва. 150 години по-късно, ние сме длъжни не само да свеждаме глава пред подвига му, но и да предаваме неговия пример на следващите поколения.