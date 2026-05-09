Район "Западен" продължава последователно да развива своята културна и обществена програма, насочена към всички възрастови групи. С усилията на районната администрация и в партньорство с културни организации, образователни институции и граждански сдружения, се създава богата и достъпна среда за активен обществен живот.

Всяка година програмата се надгражда с нови инициативи, които отговарят на интересите и потребностите на жителите. Основен приоритет остава насърчаването на културата, образованието и спорта чрез разнообразни събития, които създават възможности за творчество, изява и споделени преживявания.

"Вярвам, че събитията, които организираме в район "Западен", не само обогатяват социалния живот, но и създават усещане за принадлежност и общност, защото създават по-силни връзки между хората", споделя районният кмет Тони Стойчева, като отправя покана към всички да бъдат част от предстоящите инициативи.

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА

• 9 май, фолклорен събор "Прослав пее и танцува"

• 10 май, Годишен концерт и изложба на картини от учениците от школата Anna's School, парк "Ружа"

• 16 май, "С колело на запад", в партньорство с "Декатлон България"

• 27 май, Фестивал "СтоЛица на песента", организатор: "Арт Войс Център", парк "Ружа"

• 29 май, Рожден ден на танцово студио "Милениум", залата в кметството на район "Западен"

• 30 май, "Детски здравни къщи", ADRA България, парк "Ружа"

• 31 май, Ден на детето, парк "Ружа" и кв. "Прослав"

• 5 юни, огнен спектакъл "Изкушение" и отворен уъркшоп "Магията на огъня", организатор: фондация "Повелители на мечти", Братска могила

• Юни, "Да изчистим Западен" и Рециклиада*

• Юни, изложба "Моят домашен любимец", организатор: Bash Dog Bakery, парк "Ружа"

• Юни, "Творчески уикенди в квартал Западен: Изкуство през лятото в парк Ружа" – 5- 6 юни, "Лакомият кит" по Ръдиард Киплинг и "Криворазбраната цивилизация" по Добри Войников, театър Hand; 13 юни, открит урок по танго от Илия Четроков и Божина Ангелова от Tango con Elias, Милонга – интерактивно събитие с участници от публиката; традиционни кръшни български хора в Хоротека, водена от хореографката Надя Мурджева; 20 юни, концерт за глас и пиано "Малката песен в големия Бродуей", Музикално-артистичен форум Пловдив; 27 юни – дискотека под открито небе с DJ Az_Sum_Rado, организатор: Сдружение "Кей - Търн", парк "Ружа". Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Календара на културните събития на града за 2026 година.

• 14 юни, Оперно матине с фрагменти от "Сватбата на Фигаро", АМТИИ, парк "Ружа", организатор: АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев", Братска могила

• 27 и 28 юни, "Уикенд с Театър Хамелеон", парк "Розариум"

• 4 юли, 4-то издание на фестивала "60 +", "Национално сдружение за единство и партньорство", парк "Ружа". Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Календара на културните събития на града за 2026 година.

• Юли, "Включи квартала - театър в парка", парк "Ружа". Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Календара на културните събития на града за 2026 година. *

• Юли, "Кино под звездите", парк "Ружа" и кв. "Прослав". Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Календара на културните събития на града за 2026 година. *

• 27 юни, 3х3 Баскетболен турнир, в партньорство с "Декатлон България", Младежки център – Пловдив

• Юли, ученическа занималня "Летни усмивки"

• Септември, Инициатива "Кмет за един ден"

• Септември, "Симфония под звездите", Братска могила

• 4 октомври, "Приключенски остров", ADRA България, парк "Ружа"

• 2 октомври, турнир "Футболът срещу агресията", в партньорство с "Декатлон България", БФС, Второ РПУ, ПФК "Локомотив Пловдив", ПФК "Ботев" Пловдив, Младежки център – Пловдив

• Октомври, "100 години вегетарианско стопанство", организатор: доц. Живка Вилявичарска и с подкрепата на район "Западен", кв. "Прослав"*

• Декември, "Коледа в Западен"*