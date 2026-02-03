Скулпторът Иван Тотев: Истинският убиец на хилядите жертви на комунистическия режим е именно Альоша

© Вълна от критики и остри мнения се надигна около паметника "Альоша“, който доминира над града с 10-метровата си фигура. Граждани и общественици изразяват недоволство от символиката на монумента и неговото внушително присъствие, особено в контекста на историческата памет.



"И не ми пишете, че това е паметник на незнайно загиналите руски, украински, финландски, румънски и японски воини, защото той е шест пъти по-малък и е поставен под този на съветския окупатор“, заявява един от пловдивчани, активно коментиращ темата. "А на Апостола е над 1000 пъти по-лек и е сгушен долу в храсталаците! Символиката е повече от ясна!“, пише в социалните мрежи гражданката Петя Белева



Скулпторът Иван Тотев, също коментира паметника и неговото историческо значение:



"Според писмото, което ни изпрати Руската Дума, това е паметник на войника Скурлатов, който заслужава този величествен паметник за участието си във възстановяването на телефонната връзка между София и Пловдив. Това е посочено официално в документа. Всеки може да го провери.“



"Истинският убиец на хилядите жертви на комунистическия режим е именно Альоша“, коментира Тотев.



"Той е събирателният образ на руската агресивност, на нагон към завладяване и грабеж, вдъхновил и гарантирал беззаконията на Народния съд и хилядите избити без съд и присъда българи.“



Дискусиите около паметника продължават, а мненията на гражданите варират между историческа критика и патриотична загриженост. В социалните мрежи се забелязва и активна модерация на публикации с русофилски послания, като авторите им биват блокирани, подчертават участници в дебата.