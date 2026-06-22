Днес успешно и без нарушения преминаха изпитите от Националното външно оценяване (НВО) по чужд език за учениците от 7. и 10. клас в Пловдив и региона. Всички изпитни центрове стартираха работата си навреме, като до края на деня не са регистрирани анулирани писмени работи.

Национално външно оценяване (НВО) – 7. клас (Английски език)

Организацията във всички 25 училища-центрове на територията на област Пловдив премина безупречно. При очакван брой от 198 седмокласници, изпитните зали посрещнаха 187 ученици. Общо 11 ученици не се явиха на изпита.

Изпитният ден приключи навреме и в пълно спокойствие във всички училища-центрове в областта. Няма регистрирани инциденти или анулирани работи.

Предстои оценяването на изпитните работи от назначените комисии в законовия срок.

Национално външно оценяване (НВО) – 10. клас

За изпита по чужд език в 10. клас общо бяха допуснати 301 ученици. От тях 225 се явиха в изпитните зали, а 76 не присъстваха.

Разпределението по езици е следното:

Английски език е най-масовият изпит, на който се явиха 204 десетокласници (от общо допуснати 263; 59 неявили се). Изпитните си работи предадоха 12 ученици (от общо допуснати 27; 15 неявили се). На изпита се явиха 9 ученици (от общо допуснати 11; 2 неявили се).