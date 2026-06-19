5611 седмокласници от Пловдив и областта ще се явят на национално външно оценяване по математика. Учениците са разпределени в 495 зали на 142 училища. За организацията и провеждането на изпитите са ангажирани 1768 квестори, съобщиха от Регионалното управление на образованието.

Изпитът по математика е с общо времетраене 180 минути. Седмокласниците ще решават 24 задачи. Допускането на учениците в сградата на училището е срещу документ за самоличност (лична карта, ученическа лична карта, ученическа книжка, задграничен паспорт) и служебна бележка за явяване.

До 8,45 часа те трябва да са заели местата си в залите. При влизането в изпитната зала поставят изключения си мобилен телефон, мобилно устройство или смарт часовник на определеното за целта място. Оставят личните си вещи на свободното място до себе си. Пишат с черен цвят химикалка.Идентификационната бланка не се отделя от листа за отговори.

На 22 юни от 9 часа ще се проведат тестовете по чужд език. 199 седмокласници от Пловдивско са заявили изпит по английски език (в 25 училища центрове). Този изпит покрива ниво А2 и проверява знанията чрез три компонента: слушане, четене и писане.