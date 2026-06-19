Кметът на район"Северен" Венцислава Любенова в ексклузивно интервю за Plovdiv24.bg. Как да действа кметът, когато капиталовата програма е амбициозна, но средствата не стигат? Изоставено място от 77 дка срещу стадион "Марица" може да се превърне в нов страхотен парк за отдих. Върху него няма да се строи, твърди районният кмет. Имаме десет чакащи паркинга и не може да изпълним нито един. На територията на района идентифицирахме и два терена, които са подходящи за подземен паркинг, добавя Любенова.

Четете повече от интервюто с районния кмет на "Северен" Венцислава Любенова! Част 2:

Какви големи проекти още стоят пред вас, г-жо Любенова?

Приключи проектирането на реконструкцията на бул. "Марица Север". Булевардът ще се работи на участъци. Първият етап от проекта обхваща разстоянието от хотел "Марица" до подмостието на "Герджика". Зелените площи няма да бъдат унищожавани, напротив, ще бъдат обновени. Трасето няма да бъде разширявано.

В момента на бул. "Марица север" текат подготвителни работи - премахват се проблемните тополите, които са по реката.

Проектът е внесен в община Пловдив, тъй като реконструкцията на булевард от такъв мащаб е в правомощията на кмета на града.

Очаквам в много кратък срок да бъде обявена и обществената поръчка за избор на изпълнител. В момента се довършват технически неща, прави се обследване на двете страни на конструкцията на подпорните стени на реката. Така че има детайли, по които се работи.

Проектът за втория етап е в процес на изработка. Предвижда се да има голяма открита сцена в най-широката част, под моста на "Герджика".

Какви други проекти ще започнали?

Приключихме и с проектирането на улица "Полк. Сава Муткуров". Тя е една ВАЖНА улица, която не беше реконструирана по Водния цикъл. Това е улицата на ДГ "Славей" и училище "Райна княгина". По улицата ще бъдат премахнати паветата, като голяма част от тях ще бъдат ползвани отново за паркоместата, които ще бъдат изградени. В рамките на проекта ще бъдат обособени приблизително 125 паркоместа, включително места за електрически автомобили и за хора със специфични потребности. Предвидени са също нова пътна маркировка и сигнализация, подземни контейнери за битови отпадъци, места за паркиране на велосипеди, както и мерки за повишаване на безопасността около ОУ "Райна Княгиня“ и ДГ "Славей“ чрез изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, пешеходен парапет и достъпна среда.

Проектът включва и обновяване на зелената система по улицата. Част от съществуващата растителност, която е в лошо фитосанитарно състояние или попада в зоните на строителните дейности, ще бъде премахната, като е предвидено компенсаторно озеленяване с нови дървесни и тревни видове, подходящи за градска среда. Ще бъдат запазени всички дървета, за които това е технически възможно.

След реализацията на проекта улицата ще придобие по-съвременен и подреден облик, ще се подобрят условията за движение и паркиране, ще се повиши безопасността на пешеходците, особено в зоните около учебните заведения, и ще се създаде по-качествена, зелена и устойчива градска среда за жителите на района.

Стигнахме до района с проблемния частен парк, за който имаше много протести. Какво може да направи районната администрация, за да помогне? Там още текат съдебни дела.

Паркът е частна собственост, да. Районната администрация няма никакви правомощия по отношение на частен терен към настоящия момент. И има съдебни дела, които не са приключили. Това, което прави районната администрация е да изпраща на собствениците на имота предписания за поддържане на градинката.

На 9-и този месец е изпратено поредното писмо. Има 14-дневен срок за изпълнение. Трябва да бъдат почистени тревните площи. Този срок ние даваме на всички собственици на частни имоти, за да ги приведат в изряден вид. След като мине този период, ако няма предприети действия, районната администрация ги изпраща към Общински инспекторат за налагане на глоби.

Глобите солени ли са или няма да ги трогнат особено?

Не са, за съжаление. Лично мое мнение е, че трябва да бъдат по-високи, защото нарушителите не се притесняват, че ще платят една малка глоба. А пък всъщност няма ефект. Но това е, което към настоящия момент можем да направим. Изпращаме предписания за почистване на терена. Тече 14-дневен срок в момента. След приключване на този срок ще има глоби.

Ние като районна администрация нямаме право да влезем в имота, нито може да го почистим, нито може да бъде направено каквото и да е.

И хората поемат самоинициативи понякога и се опитват да си го чистят. Други интересни проекти имате ли?

Други проекти имаме доста. Ако говорим за улична инфраструктура, съответно имаме и за ул. "Иван Рилски" и ул. "Братя Търневи". Към настоящия момент имаме строителни разрешения за други по-малки улички, но нямаме финансиране, както и за другите.

Също така, ако говорим за социална инфраструктура, имаме готов проект и избран изпълнител за построяване на нова детска градина, която е на ул. "Иван Рилски". В момента се работи по пристройка на детска градина "Славей" за яслени групи и съответно пристройка в детска градина "Бреза" за яслени групички. В доста напреднал етап е детска градина "Бреза", финализирана е, пред издаване на строително разрешение сме. Пък за детска градина "Славей", за пристройката, там сме на доста напреднал етап. За там има осигурено финансиране, тъй като е по програма на МОН. За другите нямаме. Така че чакаме. Защото, с темповете, с които ще се развива район "Северен", ние трябва да осигурим още места за деца в ясли и детски градини. Сега трябва да имаме готовност, а не след това, когато ще е късно.

В момента стигат ли местата в детските градини?

Не стигат. Не искам да се ангажирам с общата бройка, но има деца, които не можаха да бъдат приети по първо, второ желание. Най-неприятното е, когато детенцето е на дадена улица и няма възможност да бъде прието в детската градина срещу дома си, а трябва да ходи на друго място. Тук вече се ангажират родителите да пътуват и става сложно.

Имате ли жилища за саниране в района?

Да. Имаме чакащи два блока. Те бяха прехвърлени към ББР за финансиране. Единият от блоковете е на ул."Победа" 17 и 21, един от най-дългите блокове, и на "Средец" 5. Имаме избрани изпълнители. Там всичко е финализирано. В много добра комуникация сме с гражданите, информираме ги за всеки един етап. Просто очакваме да бъде отпуснато финансиране, за да може да се започне санирането.

Да поговорим за дърветата в района. Колко са дърветата, които са опасни?

Първо бих искала да кажа, че зелената система на град Пловдив е остаряла и трябва да бъдат предприемани мерки всеки ден, да не бъде на парче, защото климатичните промени дават отражение и на дърветата. Ние го виждаме зелено отвън, а отвътре има проблем. Откакто съм започнала мандата си, от 1 януари 2023 година до 15 юни има издадени 1056 заповеди за премахване на сухи дървета и оформяне на корони. От тях 396 са изпълнени. 660 заповеди чакат да бъдат изпълнени. Тук бих искала да направя едно уточнение. Като казвам 660 заповеди, това не означава, че толкова е броят на дърветата. В една заповед могат да бъдат включени няколко дървета. Примерно за бул. "Марица север" са 68 тополи.

Парковете, които сме подали като приоритетни, съответно детските градини, ясли, училища, където е голям човекопотока, са хванати в обема на улици, които са с по-стари дървета. Примерно "Ибър", която беше обработена пролетта, в една заповед могат и да бъдат включени повече от 5, 6т, 10 дървета. Една заповед може да обхваща и няколко парка със съответните видове. Но приоритетни са ни, както споменах, парковете, местата около училищата, детските спирки. Зелената система е остаряла, дърветата са ни остарели и трябва поетапно да бъде подменяна с подходящите за това видове.

Вие започнахте със зелените площи, но аз не разбрах дали, според Вас, те са достатъчни в района?

Ами, има къде още да се работи. В момента се работи за "Захарен памук". Това е един голям терен в периметъра на ПУ и срещу стадион "Марица", който ние идентифицирахме. Това са зелени площи точно с такова предназначение. Вече имаме правомощия и върху този терен няма да се строи. Той ще бъде парк. Но не някакъв парк, а един страхотен парк. Неговата площ е 77 дка. Става въпрос за онова изоставено място срещу стадион "Марица", между болницата и към ул. "Делянка". Сега са едни изоставени територии, неподдържани, буренясали, които имат нужда от обработка. Мястото до залата на ПУ "П.Хилендарски" тепърва ще се заселва, тепърва се строи там. По "Марица Север" знаете какво голямо строителство има. Тези хора имат нужда от по-голям парк някъде, където да отидат събота и неделя, освен парк "Рибница".

В района май няма друг голям парк? (към гл. архитект Рамона Георгиева)

Точно така. По инициатива на г-жа Любенова изискахме правомощия да организираме конкурс за изграждането на този мащабен проект, така че да имаме няколко предложения, които да разгледаме, заедно и с Община Пловдив и да се избере най-доброто предложение.

Чудесно! Предстои това да се случи? Всичко обаче опира все до парите и да се надяваме, че пари ще има за района!

Точно така! Ние, за да направим нещо като районна администрация са нужни средства. след като нямаме, не можем да отговорим на нуждите на гражданите. Нали разбирате, че до момента, ако сме ползвали 50 хиляди, сме запълнили 60% от дупките. Тук не говорим нито за реконструкция, нито за асфалтиране. Само за дупки. Район "Северен" е един от най-големите по територия. Дъждовете, лошото време отвориха това, което беше направено миналата година. Самата инфраструктура е стара, тя трябва да бъде поддържана и дори да се запълнят дупките, след това всичко става на вълни. Вие знаете вход-изходните артерии на град Пловдив откъде минават.

Натоварени са страшно много. Сега, в момента, вече е отворено "Брезовско шосе". В момента още се работи по "Рогошко шосе". Сутринта бях на терен да проверя какво се случва. Фирмата изпълнител работи по график. Но когато са такъв тип обекти, големи булеварди, входни и изходни артерии, ние от районната администрация не сме страна по договор. Ние имаме само контролни функции. Можем да ходим, да проверяваме, правим посетителни протоколи и информираме съответно община Пловдив за напредъка или ако има някакви констатирани проблеми, които трябва да бъдат отстранени.

За какво най-често сигнализират хората при вас? От какъв род са сигналите?

От началото на годината това са сигнали за дупки, за счупени пейки, за дървета. Това са най-честите сигнали, които пристигат при нас и по имейл, по телефон. Имаме също и форма за сигнали на уебсайта. Стараем се в рамките на дни да бъдат предприети мерки, където можем. А където не можем и нямаме правомощия, съответно изпращаме до компетентните институции. Това е, което можем да направим. Но бих искала също така да споделя, че район "Северен" е бенефициент по Програма за работа с деца с таланти.

Да, виждам, че доста активно работите в тази посока.

Да, точно така. Много съм щастлива, защото тази европейска програма дава възможност на децата в района. Тя си е само за децата в района и всички дейности ще бъдат извършвани в района. Дава възможност на тези дечица, които имат някакви таланти или биха искали да се развиват в някаква насока, да имат възможност да го направят. Тези средства, по които районната администрация е бенефициент, отиват за тях, за тяхното развитие.

Ние имахме среща с директорите на детските градини на територията ни миналата седмица. Предстои друга такава. Очакваме да минат изпитите на децата за училищата. От тях и от детските градини получаваме съответно деца, които са изявили талант в някаква сфера. Може да бъде изкуство, музика, STEM, спорт, всяко нещо, което ще развие детето. Ето, примерно Детска градина "Бреза" поискаха да имат отделна програма,за обучение по художествена гимнастика. Други си пожелаха роботика. В зависимост от интересите. Защото имат възможност да заявят участие. Също така родителите пък ще имат възможност да запишат детето си. В момента планираме да отворим Център за таланти. В процес на търсене сме на подходящо място. Всеки един родител да може да доведе детето си и да бъде записано. Цялото обучение ще бъде извършвано от сертифицирани преподаватели, от хора, които ще развиват талантите на тези деца. Такава е програмата.

Децата, като покажат резултати, носят медали, купи и така нататък. А самото дете получава стипендия за това. Така че страхотни възможности има за тях. Предстои ни в края на месеца в парк "Рибница" Фестивал на талантите. Събитието ще бъде отворено. Всяко едно дете може да участва, да се запише. Имаме страхотни деца и ние трябва да ги подкрепяме с всички възможни

Да, така е, от този район са излезли много големи таланти.

Точно така.

Районът наистина е голям и има много още какво да се говори. Но сега ще Ви задам един малко непредвиден въпрос. Вие смятате ли да се кандидатирате отново за кмет на "Северен"?

Още не мога да кажа към настоящия момент. Ще помисля.

Но с тези ограничени средства трудно се работи, това спъва доста инициативата?

Доста се спъва, да. Хората подават сигнал, ние нямаме възможност да отреагираме. Имаме десет чакащи паркинга и не можем да изпълним нито един. На територията също така идентифицирахме два терена, които са подходящи и за подземен паркинг. Единият от терените е на бул. "Дунав" 44. Там може да бъде направен паркинг, като само на едно ниво може да бъдат 130, но инвестицията е повече от 1 500 000.

А иначе е добре, че сте намерили такова място.

Ние обследвахме доста квартали. Примерно, на бул. "България" 44, 54, 56, 66, 32 и 34 сме идентифицирали такива подходящи за паркинги места. На ул. "Мария Кюри" срещу номер 1. Там може да бъде направен паркинг от 200 квадрата. На ул. "Оборище", на "Брезовска" 46, на бул. "Дунав" 7, 11, на бул. "България" 98 и 106, бул. "Дунав" 40 и 44. Там пък теренът е 3500 кв.м. Има много възможности като терени, но няма средства. Имаме и подготовката и съответно можем да започнем дейностите, но без средства няма как.

А има ли нови големи инвестиционни намерения към района? Това достига ли до вас или по-скоро не?

Отива към голяма община. Информирани сме за по-големите инвестиции, за по-големите намерения в по-късен етап на преговори.

Вече информирахме нашите читатели за строителството до река Марица. Разбрахме, че вие като районна администрация няма какво да направите. Но все пак, кажете, има ли рискове за хората, според Вас? Заради факта, че е близо до речното корито?

Ами, единият от терените е съвсем близо. Но всеки решава къде да си закупи имот.

Какво мисли главният архитект, г-жа Георгиева?

Г-жа Любенова е права. Но аз мисля, че е приет Общият устройствен план през 2022 година, имало е обсъждане във всеки един район.Когато един гражданин не е съгласен да се строи на дадено място, той е могъл да каже, че не е съгласен. Този Общ устройствен план после се гласува на Общински съвет. Ние не сме дали нищо, което не е предвидено в Общия устройствен план. Ние работим с показатели от него, от Подробни устройствени планове, които са ни подадени от голяма община, от община Пловдив. Така че те са тези, които носят отговорност оттук нататък. Да е ясно за хората.

Ако още нещо искате вие да кажете?

Проекта за паркинга, който предвиждаме да направим на бул. "България", той вече е изпълнен като проект. От нашата програма беше и в момента вече е разчертан. За детска градина "Бреза" в кв. Гагарин в момента текат съгласувателни процедури. Става въпрос за пристройка.

За парк "Рибница" също изготвихме проект, който предвижда изграждане на нова поливна система и засаждане на още треви, храсти, дръвчета.

Това са само част от одобрените проекти в район "Северен". Имаме проблемни пространства. Това е "Сава Муткуров". Тя в момента е така, в паваж и не е много приятна. Там, както вече казах, ще има нови паркоместа, велоалея, отпадат дръвчетата отляво и се проектират нови градинки, общо 154 ще бъдат паркоместата, ако се вземе и частния терен. Там ще има градинки, дръвчета, храсти. И тротоарните плочи от двете страни. За този проект много настояхме, защото там е детска градина "Славей", правим и пристройка към нея. Тя е много голяма. Училище "Райна княгиня" също е там. Планираме и новата детска градина, за четири групи на ул. "Иван Рилски", вътре ще е на два етажа. Тя е красива нова градина.

Пред "Луксор" имаме идея за още облагородяване. Там добре стои и сега, но имаме нови идеи. Забравих да спомена, че и за парк "Иван Рилски" има вече направена поливна система. Предстои да бъде свързана. В парк "Сърнена гора". ще бъде изградена поливна система. Изцяло наш е и проектът за парк "Надежда", където се намира нашето ГРАО. Този парк ще бъде реконструиран изцяло. Сега е в много лошо състояние.

Имаме строително разрешение, готови сме да започнем да работим и в отсечката е зад Трето районно управление, от ул. "Оборище" до "Брезовска", така че и там имаме готовност, имаме строително разрешение. Знаете, че на "Брезовска" има "Синя зона". Има нужда да се направи тази реконструкция. Тук сме готови да започнем веднага. Поискали сме и средства за разширението на детска градина "Бреза", новата детска градина, която сме заложили, с яслени групи. Текущ ремонт трябва да направим и на Млечната кухня, която е на бул. "Марица Север". Тя ни е кухнята майка.