Зрелостниците от випуск 2026 със сигурност ще останат в историята на българското образование. Според официалните данни на Министерството на образованието и науката (МОН) тазгодишните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) бележат рекорден успех от въвеждането им през 2008 г. насам.

Средният резултат по Български език и литература (БЕЛ) за страната достигна впечатляващите 60 точки. Нов интерактивен ГИС дашборд, разработен от "Есри България“, обединява данни за седем учебни години (от 2019/2020 до 2025/2026 г.) и позволява детайлно проследяване на тенденциите.

Дигиталната платформа потвърждава, че зрелостниците под тепетата се представят на изключително високо ниво.

Какви са резултатите?

Зрелостниците в община Пловдив са постигнали общ среден успех от 4.75 на матурите през 2026 година, което позиционира града сред отличниците в страната.

Матура по БЕЛ: Общо 3708 зрелостници в общината се явиха на изпита по български език и литература, като постигнаха среден успех 4.58.

Втори задължителен изпит: На втората задължителна матура по профилиращ предмет са се явили същият брой ученици (3708), но средният успех там е значително по-висок - 4.92.

Английският език с бляскави оценки, къде са провалите?

Анализът на резултатите по предмети показва, че пловдивските ученици традиционно са най-силни в чуждите езици и точните науки.

Топ резултати по предмети в община Пловдив:

Английски език (ниво B1.1): Среден успех от 5.74 при 334 явили се ученици.

Английски език (ниво B2): Отличен резултат от 5.03 при 655 зрелостници.

Немски език (B2): Среден успех: 5,06 при явили се 41 ученика.

Математика: Среден успех 5.22.

Музика: Среден успех 4.83.

Химия и опазване на околната среда: Среден успех 4.82.

Къде зрелостниците се препънаха?

Някои предмети се оказаха сериозно предизвикателство за випуска. На дъното по успеваемост в общината се нареждат:

Информационни технологии:Среден успех 3.15.

Предприемачество: Среден успех 3.49.

Философия:Среден успех 3.88.

Класацията в Пловдивска област: Огромни разлики между общините

Община Пловдив е абсолютен лидер на ниво област с успех 4.75.

Ето как се подреждат останалите общини в областта: