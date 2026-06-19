Зрелостниците от випуск 2026 със сигурност ще останат в историята на българското образование. Според официалните данни на Министерството на образованието и науката (МОН) тазгодишните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) бележат рекорден успех от въвеждането им през 2008 г. насам.
Средният резултат по Български език и литература (БЕЛ) за страната достигна впечатляващите 60 точки. Нов интерактивен ГИС дашборд, разработен от "Есри България“, обединява данни за седем учебни години (от 2019/2020 до 2025/2026 г.) и позволява детайлно проследяване на тенденциите.
Дигиталната платформа потвърждава, че зрелостниците под тепетата се представят на изключително високо ниво.
Какви са резултатите?
Зрелостниците в община Пловдив са постигнали общ среден успех от 4.75 на матурите през 2026 година, което позиционира града сред отличниците в страната.
Матура по БЕЛ: Общо 3708 зрелостници в общината се явиха на изпита по български език и литература, като постигнаха среден успех 4.58.
Втори задължителен изпит: На втората задължителна матура по профилиращ предмет са се явили същият брой ученици (3708), но средният успех там е значително по-висок - 4.92.
Английският език с бляскави оценки, къде са провалите?
Анализът на резултатите по предмети показва, че пловдивските ученици традиционно са най-силни в чуждите езици и точните науки.
Топ резултати по предмети в община Пловдив:
- Английски език (ниво B1.1): Среден успех от 5.74 при 334 явили се ученици.
- Английски език (ниво B2): Отличен резултат от 5.03 при 655 зрелостници.
- Немски език (B2): Среден успех: 5,06 при явили се 41 ученика.
- Математика: Среден успех 5.22.
- Музика: Среден успех 4.83.
- Химия и опазване на околната среда: Среден успех 4.82.
Къде зрелостниците се препънаха?
Някои предмети се оказаха сериозно предизвикателство за випуска. На дъното по успеваемост в общината се нареждат:
- Информационни технологии:Среден успех 3.15.
- Предприемачество: Среден успех 3.49.
- Философия:Среден успех 3.88.
Класацията в Пловдивска област: Огромни разлики между общините
Община Пловдив е абсолютен лидер на ниво област с успех 4.75.
Ето как се подреждат останалите общини в областта:
- Сопот 4.56
- Карлово 4.43
- Асеновград 4.31
- Първомай 4.15
- Кричим 3.81