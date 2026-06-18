Както Plovdiv24.bg ви информира още вчера - осем цивилни полицейски автомобила с падащ електронен надпис на задното стъкло "Полиция. СТОП. Последвай ме" извеждат агресивни водачи и нарушители от движението и ги санкционират на място. Това се случва вече от една седмица в Пловдив и областта. Днес ви показваме и как изглеждат визуално въпросните автомобили.

Въведено е вече и наблюдение с дрон на възлови места - пътища и кръстовища, като след засичане на нарушителя устройството го следва до извеждането на автомобила встрани от движението.

Новостите съобщиха на изнесен брифинг на бул. "Васил Априлов" в Пловдив директорът на ОДМВР ст. комисар Васил Костадинов и началникът на сектор Пътна полиция гл. инспектор Радослав Начев.

ГАЛЕРИЯ: МВР Пловдив засилва контрола по пътищата ‹ Виж всички 6 снимки ›

Небрандираните автомобили с падащ таблет на задното стъкло се движат в Пловдив, в малките населени места и по автомагистрала "Тракия". Целта е да се изведат арогантните водачи, с цел намаляване на пътния травматизъм.