Осем цивилни полицейски автомобила с падащ електронен надпис на задното стъкло "Полиция. СТОП. Последвай ме" извеждат агресивни водачи и нарушители от движението и ги санкционират на място. Това се случва вече от една седмица в Пловдив и областта. Въведено е вече и наблюдение с дрон на възлови места - пътища и кръстовища, като след засичане на нарушителя устройството го следва до извеждането на автомобила встрани от движението.

Новостите съобщиха на изнесен брифинг на бул. "Васил Априлов" в Пловдив директорът на ОДМВР ст. комисар Васил Костадинов и началникът на сектор Пътна полиция гл. инспектор Радослав Начев, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Небрандираните автомобили с падащ таблет на задното стъкло ще се движат в Пловдив, в малките населени места и по автомагистрала "Тракия". Целта е да се изведат арогантните водачи, с цел намаляване на пътния травматизъм.

От две седмици се прилага принудително извеждане на агресивни водачи. Цивилните полицейски автомобили ежедневно са в трафика, стремим се сутрин и вечер да сме по-активни, коментира ст. комисар Васил Костадинов.

Като пример за арогантно поведение посочи лице, което се движи по оживен булевард с очевидно несъобразена скорост, изпреварва неправилно. Автомобилът е бил преследван, изпреварен, пуснат е съответният надпис, изведен встрани и санкциониран на място.

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Дронът ще следи за преминаване на забраняващ сигнал на светофар, неизползване на обезопасителен колан, използване на мобилен телефон по време на шофиране. Вече има няколко случая на санкционирани водачи.

Докато директорът обясняваше как ще се намали пътният травматизъм, на отсрещното платно се блъснаха три автомобила.