В напреднала фаза е изграждането на лаборатория в Пловдив за изследване на кръвните проби на водачи. Тя ще започне работа най-късно от 1 август - съобщи на брифинг директорът на ОДМВР - Пловдив ст. комисар Васил Костадинов, предава репортер на Plovdiv24.bg.

При положителни полеви тестове в бъдеще ще се изследва само кръвта, а не както досега - кръв и урина. По този начин ще се съкрати почти наполовина срокът за изследване и резултатите ще са готови за 2-3 дни. Изграждането на лабораторията е ангажимент на вътрешния министър Иван Демерджиев от началото на мандата му, припомни Костадинов. Освен това МВР е на път да се сдобие с нов тип полеви тестове за наркотици.

Началникът на сектор Пътна полиция гл. инспектор Радослав Начев допълни, че проверките на спрените водачи за алкохол и наркотици са завишени. Симптомите, при които се тества за наркотици, са зачервени очи, притеснение, изпотяване, пресъхнала уста и други.

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Преди тестването ние му даваме да пие няколко глътки вода, изчакваме около 15 минути да не слага нищо в устата си и тогава правим теста, обясни технологията гл. инсп. Начев.

Според шефа на Пътна полиция, използваният и в момента тест не е компрометиран. Гарантира, че няма случай на територията на Пловдивска област за фалшиви положителни резултати.