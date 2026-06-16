От 15 до 21 юни "Пътна полиция“ провежда мащабна специализирана операция на територията на цялата страна в рамките на международната инициатива ROADPOL. Основният акцент на акцията е недопускането на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества.

От Главна дирекция "Национална полиция“ съобщават, че за периода ще бъдат мобилизирани всички налични технически средства за контрол и тестване на водачите. Проверките ще се извършват както в населените места, така и по основните пътни артерии в страната.

Освен за употреба на алкохол и наркотици, служителите на реда ще следят и за наличието на валидна застраховка "Гражданска отговорност“, използването на обезопасителни колани, наличието на неплатени глоби, както и техническата изправност на превозните средства.

Целта на операцията е да се повиши безопасността на движението и да се намали броят на тежките пътнотранспортни произшествия, причинени от неправоспособно или безотговорно поведение на водачите.

От полицията призовават всички участници в движението да бъдат отговорни и да спазват правилата за движение по пътищата.

Карайте разумно, пазете своя живот и живота на останалите на пътя!